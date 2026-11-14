“Una noche de homenaje para Cris”: Rubén Dias tras derrota de Portugal

Lo que tenía que ser una noche de homenaje para Cristiano Ronaldo terminó en la peor derrota como local en la historia de Portugal al caer por marcador de 1-4 ante Dinamarca. Tras el pitazo final, jugadores del combinado lusitano dieron la cara, pero desafortunadas declaraciones causaron aún más polémica.

Durante la zona mixta post partido, Rubén Dias, central de Portugal, aseguró que el plan era conseguir una victoria y dedicarla a Cristiano Ronaldo y a toda la afición portuguesa, lamentablemente no lo consiguieron y eso tiene muy dolido al vestidor.

“Queríamos dedicar una victoria especial a Cristiano Ronaldo y luego a todos los aficionados portugueses, por lo que duele perder en casa”.

Sin embargo, pese a la dolorosa goleada, el central aseguró que esta fue una noche de homenaje a Cristiano Ronaldo.

“Fue una noche de homenaje para Cris”

Pese a que Dias se mostró visiblemente dolido por la derrota, aficionados en redes sociales cuestionaron sus palabras pues no creen que esto haya sido una noche de homenaje.

Portugal rinde homenaje a Cristiano Ronaldo portando su camiseta REUTERS

¿Cuál fue el homenaje de Portugal a Cristiano?

La Federación Portuguesa de Futbol rindió homenaje de dos maneras a ‘CR7’. Primero anunciaron el cambió el diseño del mítico dorsal ‘7’, pues al no poder retirarlo por reglamentación de FIFA, decidieron darle una vista distinta para que el ‘7’ de Cristiano Ronaldo no fuera usado por nadie más.

Además previo al arranque del partido frente Dinamarca, todos los futbolistas lucieron la camiseta de Cristiano en honor a todos los logros que consiguió con Portugal.

El plan también era parar el partido al minuto ‘7’ del encuentro pero al tratarse de un partido oficial de Nations League esto fue imposible y solamente la afición dedicó unos aplausos mientras el encuentro seguía su curso