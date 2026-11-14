Aryna Sabalenka rompe el silencio tras la polémica con Svitolina: "Estaba frustrada"

Tras la eliminación de Aryna Sabalenka en la fase de grupos de las WTA Finals de Indian Wells, donde Elina Svitolina la derrotó por 6-3, 3-6 y 6-1, la atención se centró rápidamente en la bielorrusa tras una supuestos insultos contra la ucraniana.

Mediante redes sociales se muestra un clip de Sabalekna en un momento de evidente frustración durante el partido, con el movimiento de sus labios siendo interpretado como un posible insulto dirigido a la nacionalidad de su rival ucraniana.

Aunque el audio no es claro y la interpretación se basa únicamente en la lectura labial, el material se viralizó de inmediato en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas que rodean a las jugadoras de ambos países desde 2022.

Según la interpretación publicada por el perfil ucraniano, Sabalenka habría pronunciado en ruso una frase ofensiva que podría traducirse como “Those fing Ukrainians, for f’s sake!” (“¡Esos malditos ucranianos, por el amor de Dios!”) o, en una variante más directa hacia Svitolina, “That fing Ukrainian bh, for f***’s sake!” (“¡Esa maldita ucraniana…, por el amor de Dios!”).

Sabalenka rompe el silencio y aclara la situación con Svitolina

Horas después de que el video se propagara, Aryna Sabalenka decidió romper el silencio a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, donde negó de manera directa que sus palabras estuvieran dirigidas a Elina Svitolina.

La bielorrusa explicó que su reacción se produjo en el calor del momento, provocada por un pequeño grupo de espectadores que celebraba de forma agresiva sus errores, y reconoció que debió manejar mejor su frustración.

“Mi comentario no estaba dirigido a Elina. Estaba frustrada por un pequeño grupo de espectadores que celebraban agresivamente mis errores, y reaccioné por impulso, en el calor del momento. Dicho esto, debería haber manejado mi frustración de otra manera y pido disculpas a todos los que ofendí. Elina jugó un partido excelente y le deseo lo mejor para el resto del torneo”, se lee.

Hasta el momento, ni la WTA ni fuentes independientes han confirmado con certeza las palabras exactas, ya que no existe una grabación de audio verificable.