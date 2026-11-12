Video: Lo más bello que verás hoy. La acción altruista del jugador del Real Madrid

Tener para compartir. Ésa es la premisa del nuevo delantero estrella del Real Madrid, Yan Diomande, quien este jueves regaló comida y dinero durante la concentración del combinado de Costa de Marfil.

El extremo derecho del Madrid fichó con el cuadro blanco para esta temporada y ha marcado tres goles hasta el momento y jugado en las 12 jornadas disputadas hasta el momento, con 714 minutos en el campo.

En redes sociales circula un video donde se ve al jugador del Madrid obsequiando canastas de fruta y billetes a la gente que se acerca a la reja del sitio donde está concentrada la Selección de Costa de Marfil.

Diomande me ha dado de comer, me ha dado de comer y 10 mil francos”, se escucha en uno de los videos que se compartieron desde la concentración.

Los 10 mil francos africanos serían unos 315 pesos mexicanos. Yan Diomande fichó por el Real Madrid por 125 millones de Euros, más 15 millones en variables, unos 140 millones de euros aproximadamente.

La Selección de Costa de Marfil enfrentará a Gambia este jueves 12 de noviembre y el martes 17 del mismo mes, correspondientes a las jornadas 3 y 4 del Grupo C de las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.