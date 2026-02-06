Xolos y Puebla dividen puntos en partido digno de pretemporada

En un partido sin emociones, correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 de Liga MX, Puebla y Xolos empataron 0-0, alejándose de la posibilidad de terminar el fin de semana en pustos de Liguilla.

Sin la presencia de Gilberto Mora por la lesión que arrastra el mediocampista mexicano, Xolos recibió a Puebla en la cancha del Estadio Caliente para cerrar el Viernes botanero, mismo en el que los locales trataban de imponer condiciones mediante jugadas a velocidad por los costados.

Por su parte, la postura de La Franja era similar a la del fin de semana anterior, donde lograron rescatar el empate ante Toluca, por lo que las ocasiones de peligro no lograban hacerse presentes y los minutos transcurrían hasta marcharse a los vestidores para reajustar las piezas.

Sebastián Loco Abreu tuvo la necesidad de ir al frente y desde el inicio del complemento le dio oportunidad al venezolano Josef Martínez, quien no ha podido mostrar la calidad que lo hizo brillar en la MLS, mientras que Hernán Cristante únicamente refrescaba sus piezas para mantener un empate que representaría su segundo partido sin derrota.

Finalmente, los goles no llegaron en la frontera del país y, pese a la obligación de la localía, Xolos se estancó en un planteamiento sin ideas, estancándose en 7 puntos y quedándose -prácticamente- sin posibilidades de terminar el fin de semana en puestos de Liguilla.

Por su parte, Puebla es 11° de la tabla de posiciones con 5 unidades, producto de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

Sus rivales para la Jornada 6

En busca de no alejarse de sus posibilidades de mantenerse entre los 8 mejores del Clausura 2026, Puebla y Xolos saldrán como víctimas ante dos de los equipos que se mantienen en la parte alta de la tabla de posiciones:

Puebla Vs Pumas / viernes 13 de febrero, 19:00 horas - Estadio Cuauhtémoc.

Toluca Vs Xolos / viernes 13 de febrero, 21:00 horas - Estadio Nemesio Diez.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Xolos y Puebla terminarán fuera de la zona de Liguilla tras la Jornada 5 de Liga MX. Mexsport

BFG