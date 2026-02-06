Pumas, la última llamada: El duro diagnóstico del ´Chepo´de la Torre sobre el nivel de Uriel Antuna

El fichaje de Uriel Antuna con Pumas generó un fuerte debate en los últimos días, principalmente por el bajo protagonismo que tuvo con Tigres, su último club, lo que puso en duda su nivel actual y sorprendió a buena parte del entorno del futbol mexicano.

Ante este panorama, José Manuel “Chepo” de la Torre, técnico que debutó a Antuna en Primera División con Santos Laguna en 2017, reconoció su preocupación por la falta de consolidación del extremo mexicano, pese a los buenos momentos que ha mostrado a lo largo de su carrera.

Ha estado en buenos equipos, no se puede menospreciar eso. Debutó con Santos, salió a Europa y a Estados Unidos, jugó en Chivas, Tigres y Cruz Azul, y ahora llega a Pumas. Pero lo que me llama la atención es que no se haya consolidado como un jugador puntal o baluarte en alguno de esos clubes”, declaró el estratega en entrevista para Excélsior.

El Chepo fue claro al señalar que la inconsistencia ha sido el gran pendiente en la carrera de Antuna, y consideró que el propio futbolista debe hacer un ejercicio de autocrítica para entender por qué ha cambiado constantemente de equipo en los últimos años.

Algo le ha faltado a Uriel: esa consistencia. Si ha estado brincando de un equipo a otro es por algo. Quizá necesita reflexionar qué ha pasado para consolidarse y ser un jugador fundamental en cualquier equipo”, añadió.

"Chepo" de la Torre debutó a Uriel Antuna en la Liga MX en el 2017 Mexsport

Pese a ello, De la Torre destacó que las cualidades futbolísticas siempre han estado presentes en el atacante, recordando su etapa como juvenil en Santos Laguna.

“Siempre tuvo mucha velocidad y buen regate. Desde joven se notaba que tenía algo diferente. Pasaba mucho tiempo con selecciones menores y no lo teníamos en todos los entrenamientos, pero logró seguir su carrera hasta salir al extranjero y ahora mantenerse en el futbol mexicano”, apuntó.

Pumas, una oportunidad que no puede dejar pasar

Por su parte, Diego de Buen, canterano auriazul y campeón de Liga MX con Pumas, aseguró que el club universitario suele ser un espacio de segundas oportunidades, por lo que Antuna no debe desaprovechar esta etapa para relanzar su carrera.

Pumas es un equipo que da segundas oportunidades. Son pocos los clubes que te brindan eso. Uriel tiene la calidad, ojalá pueda dar ese salto y retomar el nivel que se le ha conocido, sobre todo el desmarque, la ruptura y el regate”, señaló también para Excélsior.

Diego de Buen, canterano de Pumas, afirmó que Uriel Antuna tiene que aprovechar su fichaje con el conjunto de la UNAM @sportingcr

De Buen advirtió que la exigencia en Pumas es inmediata, por lo que Antuna deberá marcar diferencia desde el inicio.

“A un refuerzo se le pide que marque diferencia. La historia de Pumas dice que el mejor jugador es el equipo, pero para que eso pase deben existir individualidades que aparezcan en momentos clave”, afirmó.

Finalmente, el ahora jugador del Sporting de Costa Rica reconoció que el entorno en Ciudad Universitaria es complejo, ya que la afición exige resultados y el club suma 15 años sin ganar un título de Liga MX.

“Pumas necesita resultados inmediatos. Es un club que se tiene que reinventar con sus valores e ideología, porque promedia más títulos que otros equipos que han gastado mucho más dinero”, concluyó.