Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 7 de febrero de 2026

LA VOZ DE HIND RAJAB

Usted mencionó que ya había visto la película The voice of Hind Rajab, ¿qué opina?

R. Con gusto le comparto que coincido totalmente en los análisis de los críticos y las fuentes especializadas.

The Voice of Hind Rajab es un docudrama de 2025 dirigido por Kaouther Ben Hania que reconstruye la historia real de Hind Rajab, una niña palestina que murió en Gaza tras quedar atrapada en un coche bajo fuego mientras hablaba por teléfono con rescatistas. La película combina grabaciones reales de audio con recreaciones dramatizadas del operativo de búsqueda.

El filme ha sido recibido como una obra profundamente conmovedora y técnicamente innovadora. Obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia 2025 y recibió una ovación de casi 24 minutos, la más larga del festival. También cuenta con productores de alto perfil como Brad Pitt y Joaquin Phoenix, y ha sido nominada en varios festivales europeos.

La crítica coincide en que es una película que no muestra la violencia, sino que la hace audible y emocionalmente palpable. Es cine político, íntimo y humano, que deja al espectador en un silencio difícil de sacudir. Altamente recomendable, pero no la he visto anunciada por estos rumbos y sé que aún no está en streaming.

CIUDADES ESPONJA

¿De qué se tratan las “ciudades esponja”? ¿Qué significa eso?

R: Esto se refiere a una estrategia urbana para enfrentar inundaciones y sequías. Una “ciudad esponja” incorpora parques inundables, pavimentos permeables, humedales artificiales y techos verdes para absorber, filtrar y reutilizar el agua de lluvia. El modelo nació en China, pero ya lo adoptan ciudades en Europa, América Latina y Australia.

La idea es simple: en vez de luchar contra el agua, se le integra al diseño urbano. Esto reduce daños por tormentas, mejora la calidad del aire y crea espacios públicos más frescos y habitables. En tiempos de clima extremo, las ciudades esponja son una mezcla de ingeniería, ecología y sentido común.

CAVIAR/OPTIMISTA BIEN INFORMADO

Con aquí a mi derecha deseamos degustar —por primera vez— un buen caviar, preferentemente salado, comprado vía Amazon. ¿Qué marca nos recomienda? ¿Cómo y con qué comerlo? ¿Y con qué bebida, vodka frío, champaña?

R: Para una primera vez, lo importante no es hipotecar la casa, sino evitar el caviar “de fantasía” que sabe más a salmuera que a lujo. En Amazon México suelen aparecer opciones decentes de esturión siberiano o baeri, que son más accesibles y con ese perfil salado que buscan. Marcas como Marky’s, Bemka o Attilus suelen cumplir sin pretender que uno es oligarca ruso.

¿Cómo comerlo? Con la misma sencillez con la que se disfruta un buen pan: frío, recién salido del refri, y sin cucharas de metal (alteran el sabor; nácar, madera o plástico duro funcionan). La forma clásica es sobre un blini o una tostadita muy delgada, con un toque de crema ácida o mantequilla sin sal. Nada de mezclarlo como si fuera topping de pizza; el caviar es protagonista, no extra.

¿Y la bebida? Aquí sí aplica el cliché con fundamento: vodka muy frío para limpiar el paladar, o champaña brut si quieren la experiencia completa. Un espumoso seco mexicano también hace el trabajo sin pedir disculpas.