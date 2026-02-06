Liga MX: Los Rayos del Necaxa fulminan al Atlético de San Luis 

El Necaxa por fin mira la luz. Ganó su segundo juego del Torneo Clausura 2026, pero el primero en el Estadio Victoria, con una goleada de 4-0 sobre el Atlético de San Luis.

Los Rayos le sacaron provecho a su superioridad numérica en el campo, luego de la expulsión de Bambu (45’), y de esa manera llegar a seis puntos, dos más de los que ostenta el conjunto potosino tras cinco jornadas disputadas.

El dominio local se hizo presente a temprana hora. Apenas cuatro minutos de que el silbante Iván Antonio López dio el pitazo inicial, el Necaxa lo ganaba con gol de Julián Carranza tras un pase al área cortesía de Franco Rossano y una excelente jugada individual para jugar por la espalda de los defensores.

El defensa Robson Alves de Barros Bambu fue factor contra su equipo, al hacerse expulsar. Vio un cartón amarillo al minuto 29, pero el juez central se vio obligado a expulsar al brasileño tras una segunda amonestación en el tiempo de compensación del primer tiempo.

A pesar de los esfuerzos del estratega Guillermo Abascal, por ajustar su alineación en el segundo tiempo con los ingresos de Anderson Duarte y Román Torres, en lugar de Benjamín Galdames y Sebastián Pérez Bouquet (46’), el plan de juego agresivo que caracteriza a Martín Varini desató la inminente goleada.

Tomás Baldoni, que entró de cambio por Carranza (56’), le tomó tres minutos para dibujar el 2-0; el tanto fue a pase de Rossano. Mientras que el tercer rayo que impactó la portería de Andrés Sánchez fue de Alexis Peña (66’).

Otro movimiento de Varini que repercutió en el marcador fue la entrada de Ricardo Monreal en lugar de Agustín Almendra. El delantero firmó el 4-0 y con asistencia del elemento más intratable de la noche en Aguascalientes, Rossano (73’).

El Atlético de San Luis rescató algo de su dignidad en el último suspiro del encuentro, por la vía del penalti. Joao Pedro, el goleador de los potosinos, se encargó de hacer efectiva la pena máxima con un balón bien colocado sobre las redes que custodió Luis Unsain (91’).

El Necaxa marchará con la confianza en lo más alto para la sexta fecha del Clausura 2026, en su visita del 14 de febrero a los Bravos de Juárez. Por su parte, el San Luis recibirá el mismo día a los Gallos del Querétaro.