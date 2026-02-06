Los Tomateros hacen lo impensable y ponen a México a un triunfo de romper la sequía

ZAPOPAN. Los Tomateros de Culiacán, México Verde, lograron lo improbable. Vinieron de atrás, aguantaron la presión y vencieron 9-4 al favorito Leones del Escogido de República Dominicana en la semifinal de la Serie del Caribe Jalisco 2026.

Con este resultado, México quedó a la mitad del camino de romper una sequía de una década sin ganar el clásico caribeño. En el juego estelar de este viernes, los Charros de Jalisco, México Rojo, buscarán completar la hazaña cuando enfrenten a los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico.

El dominicano Estevan Florial, con el jersey de México puesto, se sacó la espina en la cuarta entrada con un jonrón de tres carreras que le dio la vuelta al juego y marcó la ventaja definitiva para la novena sinaloense.

Antes de eso, los Tomateros parecían haber dejado ir su mejor oportunidad en la segunda entrada, cuando el marcador estaba 0-0 y llenaron las bases sin outs. Luis Verdugo fue dominado con una rola a primera base que terminó en doble play tras el tiro al pentágono, y posteriormente Florial se ponchó con dos hombres en posición de anotar para cerrar la amenaza.

Los dominicanos aplicaron una de las máximas del beisbol. Con un hit productor de Marco Hernández en la segunda entrada y un error de Carlos Sepúlveda en la tercera, Leones del Escogido tomó ventaja 2-0, un golpe que parecía pesar en el ánimo mexicano.

La respuesta llegó en la cuarta entrada. Tras dos outs, Víctor Mendoza conectó sencillo, Verdugo recibió pasaporte y Florial puso la pelota detrás de la barda del jardín central, encendiendo el dugout mexicano.

Con ventaja 5-3 en la séptima entrada, México Verde firmó un rally grande de cuatro anotaciones, dos de ellas para cerrar el rácimo con un doblete de Luis Verdugo, que terminó de inclinar la balanza.

En la loma, David Reyes se sobrepuso a un inicio complicado y entregó una buena actuación de cuatro entradas y dos tercios, permitió tres hits, una carrera limpia, otorgó tres bases por bolas y recetó dos ponches, aunque salió sin decisión.

Los Tomateros, dos veces campeones de la Serie del Caribe —la más reciente en 2002—, disputarán apenas su segunda final del torneo como franquicia desde la que perdieron en 2015 ante Vegueros de Pinar del Río, de Cuba.

Leones del Escogido llegó a Jalisco con la etiqueta de campeón defensor, luego de conquistar la Serie del Caribe 2025 en Mexicali, y con el objetivo claro de firmar el bicampeonato.

La final podría significar una revancha directa de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico, donde los Charros barrieron a los Tomateros, en un duelo que ahora vuelve a escena con un título caribeño en juego.