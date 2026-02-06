Cambio en la Comisión de Árbitros: Miguel Ángel Chacón deja la coordinación del VAR 

La Comisión de Árbitros dio a conocer este viernes la salida de Miguel Ángel Chacón Viveros de su cargo como Coordinador del Video Assistant Referee (VAR) de la Liga MX, decisión que, de acuerdo con el organismo, se tomó de común acuerdo entre las partes.

Mediante un comunicado oficial, la Comisión explicó que la salida del ex silbante mexicano responde al interés de que Chacón Viveros pueda ampliar su trayectoria profesional en el ámbito internacional, luego de una etapa prolongada dentro del arbitraje nacional.

Chacón Viveros estuvo al frente del VAR durante siete años, periodo en el que encabezó la implementación, consolidación y operación de esta herramienta tecnológica en el futbol mexicano. Su gestión coincidió con la introducción del sistema de videoarbitraje en la Liga MX, así como con los procesos de capacitación, estandarización de criterios y adaptación del arbitraje nacional a los protocolos internacionales establecidos por la FIFA.

Durante su etapa como coordinador, el VAR se convirtió en un elemento central del arbitraje en el futbol mexicano, generando debates constantes entre clubes, jugadores y aficionados, pero también marcando un cambio estructural en la toma de decisiones arbitrales dentro del campeonato.

La Comisión de Árbitros agradeció públicamente el trabajo realizado por Chacón Viveros y le deseó éxito en los proyectos profesionales que emprenda a futuro, destacando su aportación al desarrollo del arbitraje y a la modernización de los procesos arbitrales en la Liga MX.

Tras su salida, el organismo designó a Jorge Antonio Pérez Durán como nuevo Coordinador del VAR. Pérez Durán cuenta con experiencia previa dentro del sistema, ya que se desempeñó como Supervisor del VAR, además de ocupar actualmente el cargo de Instructor de Árbitros, lo que le ha permitido tener un papel activo en la formación y evaluación del cuerpo arbitral.

En su nueva función, Pérez Durán será el responsable de supervisar el uso del VAR en los partidos de la Liga MX, así como de dar seguimiento a los criterios arbitrales y al correcto funcionamiento de la herramienta tecnológica. Además, reportará directamente a Horacio Elizondo, Director Técnico de la Comisión de Árbitros.

Este movimiento se da en un contexto en el que el arbitraje mexicano se mantiene bajo constante escrutinio, por lo que la Comisión de Árbitros buscará dar continuidad al trabajo realizado en el VAR y fortalecer la confianza en el sistema de videoasistencia de cara a los próximos torneos.