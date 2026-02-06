Video. Polémica en el América Femenil por fuerte declaración del entrenador: "¡Por pende...!" 

El empate 1-1 entre las Bravas de Juárez y el América, en el Olímpico Benito Juárez, en actividad de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, desató una polémica por las posteriores declaraciones del técnico americanista.

El español Ángel Villacampa hizo viral su reacción al resultado en la frontera norte, al calificar de manera ambigua la igualada cuando ya lo ganaban: “por pendejas”.

“Lo hablamos ahora en el círculo, se puede empatar o ganar por buenas o malas, pero no por -perdonen-, por pendejas”, dijo Villacampa en su conferencia.

Las dudas, justificaciones y ola de indignación se hicieron presentes en las redes sociales. En especial en los retractores del estratega español, de quien han pedido su salida tras las finales perdidas de manera consecutiva.

En el duelo contra la femenil del FC Juárez, el América abrió el marcador por conducto de Scarlett Camberos (32’). La delantera le hizo honor a su dorsal 10 con un disparo cruzado dentro del área.

Sin embargo, en el último suspiro del primer tiempo, las Bravas consiguieron el 1-1, por conducto de Dayana Martin, pero en complicidad con la americanista Chidinma Okeke. La nigeriana pecó de exceso de confianza tras recibir un pase retrasado.

La americanista fue rebasada por su mal manejo de balón y la rápido presión de la estadounidense Dayana, quien le robó el balón y dentro del área venció a la guardameta Sandra Paños en el mano a mano.

A pesar del cuadro estelar y las refuerzos que arribaron a Coapa este torneo, el América no tuvo la capacidad para reponerse de su error, por lo que se conformó con la repartición de puntos y en consecuencia perder su lugar en la cima de la tabla: América llega al fin de semana con 17 unidades y en el tercer sitio; las Bravas suman 11 , en el noveno escalón.

Mientras que Ángel Villacampa aliste la réplica de su manifestación, las Águilas del América perfilan a un atractivo juego este 9 de febrero, la visita al Cruz Azul en Morelos, a la Unidad Deportiva Centenario.