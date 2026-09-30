Tatiana Prozorova denuncia abuso por parte de la WTA al ser eliminada del torneo de Singapur 

El WTA 500 de Singapur se encuentra en el centro de la controversia internacional. La rusa Tatiana Prozorova denunció haber sido obligada a retirarse de las semifinales individuales del torneo, ronda en la que debía enfrentarse a la australiana Talia Gibson. La drástica decisión del comité organizador frena de golpe la mejor semana en la carrera de la jugadora de 22 años, quien venía de brillar tras eliminar a la top 20 Alexandra Eala.

La activación del protocolo de conmoción cerebral

El incidente que desencadenó la baja automática del cuadro individual ocurrió durante los cuartos de final del torneo de dobles. Prozorova recibió un fuerte impacto en el rostro por un smash de su rival, la japonesa Miyu Kato, lo que obligó a la rusa a abandonar el encuentro de parejas de forma inmediata.

A pesar de que Tatiana Prozorova aseguró en redes sociales encontrarse en perfectas condiciones pocas horas después del golpe, los médicos del torneo dictaminaron su incapacidad para competir.

¿Por qué fue eliminada Prozorova? Los argumentos de la tenista

La tenista rusa arremetió con dureza contra la organización del circuito y acusó directamente a la fisioterapeuta de la WTA de incurrir en un «abuso de autoridad». Según Prozorova, el personal médico presionó a su entorno sugiriendo que ella "no era capaz de tomar decisiones sobre su propia vida".

Para defender su postura y cuestionar las normativas vigentes que dejan a las jugadoras "indefensas", Prozorova expuso los siguientes puntos:

Cena y estado general: Cenó con total normalidad la noche del incidente sin presentar síntomas graves.

Cenó con total normalidad la noche del incidente sin presentar síntomas graves. La prueba fallida: Explicó que la única evaluación médica que no superó fue la prueba de equilibrio sobre una sola pierna con los ojos cerrados .

Explicó que la única evaluación médica que no superó fue la . Fatiga acumulada: Atribuyó este resultado negativo al agotamiento físico tras disputar partidos de más de tres horas en los días previos, y no a secuelas del pelotazo.

La postura oficial de la WTA: Reglas e incapacidad física

Por su parte, la WTA emitió un comunicado respaldando por completo la actuación del personal médico y de los especialistas locales. El organismo confirmó que Prozorova fue diagnosticada formalmente con una conmoción cerebral, lo que activó de inmediato la regla de Incapacidad Física y el Protocolo de Conmoción Cerebral diseñado para resguardar la salud a largo plazo de las atletas.

La aplicación estricta del reglamento no solo eliminó a la rusa del torneo de Singapur, sino que arruinó sus planes para las siguientes semanas de la gira asiática. Debido al periodo de reposo obligatorio de seis días de inactividad total que exige la normativa, Tatiana Prozorova tampoco podrá participar en el WTA 1000 de Pekín.

La jugadora rusa solo podrá reincorporarse al circuito profesional de tenis una vez que complete con éxito todas las fases de retorno gradual y obtenga una nueva alta médica certificada.