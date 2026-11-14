WTA Finals 2026: Final Andreeva vs Svitolina - Dónde ver en México, horario y TV

Quedó definida la final del último gran torneo del tenis femenil de 2026. Tras las semifinales disputadas en Indian Wells, Mirra Andreeva y Elina Svitolina se enfrentarán el domingo por el título de las WTA Finals y el cierre de la temporada.

Svitolina enfrentará a Andreeva por el título en las WTA Finals

Elina Svitolina avanzó a la final después de superar a Linda Noskova en la Semifinal. La ucraniana, campeona de este torneo en 2018, llegó a la instancia decisiva y ahora se medirá con la rusa Mirra Andreeva, quien llegó invicta desde la fase de grupos y también superó a Jessica Pegula en el otro cruce.

La Final promete un duelo de contrastes entre la juventud y la experiencia. Andreeva, de 19 años y en su primera participación en las WTA Finals, buscará su primer título de fin de temporada, mientras Svitolina intentará sumar su segunda corona en este evento después de siete años.

Historial entre Andreeva y Svitolina

Partidos totales: 3

Partidos totales: 3 Victorias de Andreeva: 2

Victorias de Svitolina: 1

Andreeva lidera el enfrentamiento directo. La última vez que se midieron fue en la fase de grupos de estas mismas WTA Finals, donde la rusa se impuso 6-4 y 6-0.

¿Cuándo se juega la Final de la WTA Finals?

Partido: Mirra Andreeva vs. Elina Svitolina

Partido: Mirra Andreeva vs. Elina Svitolina Estadio: Indian Wells Tennis Garden (Indian Wells, California)

Día: Domingo 15 de noviembre de 2026

Hora en México: 14:00 horas (centro)

¿Dónde ver Andreeva vs Svitolina, la Final de la WTA Finals en México?

La Final se transmite en vivo por ESPN y en streaming a través de Disney+ Premium. También se puede seguir el resultado en vivo a través de la app de la WTA o plataformas de scores.