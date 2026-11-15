Ronaldinho vuelve al futbol profesional y participa en gol del Revenna FC 

Después de 11 años (4,068 días) alejado de la alta competencia, Ronaldinho Gaúcho volvió oficialmente a las canchas como futbolista profesional. A sus 46 años, el astro brasileño saltó como titular con el Ravenna FC en el duelo ante el Forlì correspondiente a la Jornada 14 de la Serie C de Italia, demostrando que su calidad permanece intacta.

Portando su emblemático dorsal número 10 en la espalda, "Dinho" no tardó en dejar su sello en el encuentro celebrado en el Estadio Bruno Benelli. El campeón del mundo en Corea-Japón 2002 fue pieza clave en la jugada que abrió el marcador para el conjunto local, firmando la "preasistencia" que desató la euforia de la afición italiana.

Ronaldinho participa en gol

Corría la primera mitad cuando el brasileño recibió el esférico de espaldas al arco, con la marca pegajosa de un defensor respirándole en la nuca. Lejos de perder la posesión, Ronaldinho utilizó su característico recurso técnico para proteger el balón y liberar la presión con un toque preciso hacia el centro del campo.

A partir de esa descarga limpia, Ducca controló en la medular y abrió el juego de inmediato hacia la banda derecha, donde apareció Giulio Donati para sacar un potente disparo cruzado que terminó al fondo de las redes para el 1-0 parcial del Ravenna.

Un tiempo de magia y ovación en Italia

Tras cumplir con los primeros 45 minutos y dejar encaminada la ventaja de su equipo, el cuerpo técnico decidió dosificar el esfuerzo del veterano atacante. Ronaldinho fue sustituido al medio tiempo, cediendo su lugar en el terreno de juego a Maggio entre los aplausos de un estadio que registró un lleno espectacular para presenciar el histórico retorno.

Con este partido, el exjugador del Barcelona y AC Milan puso fin a una ausencia oficial que databa desde septiembre de 2015, cuando defendió por última vez la camiseta del Fluminense, sumando un nuevo capítulo a su carrera ahora como futbolista y socio accionista del club italiano.