WTA Finals 2026: Dónde ver en México, horarios y cuadro actualizado

Mañana arranca el último gran torneo del año del tenis femenil. Las WTA Finals 2026 se disputan del 8 al 15 de noviembre en el Indian Wells Tennis Garden (California), con las ocho mejores del ranking peleando por el título de campeonas de temporada.

Cambios de última hora: Rybakina se baja y Kostyuk toma su lugar

Elena Rybakina, número 1 del mundo y campeona defensora, anunció este sábado su baja del torneo por razones médicas.

La kazaja, que venía de una temporada histórica con títulos en Australian Open y US Open, explicó que “su cuerpo no está físicamente listo para competir” y prefirió descansar de cara a 2027.

Marta Kostyuk (n.º 10 del ranking), primera reserva, ocupó su lugar en el Grupo 1. La ucraniana de 24 años llega tras una sólida temporada con semifinales en Roland Garros y Wimbledon, y ya se encontraba en Indian Wells entrenando.

Su ingreso obligó a ajustar el orden de juego: abrirá este domingo contra Linda Noskova y después enfrentará a Coco Gauff y Jessica Pegula.

Así es el cuadro del WTA Finals 2026

El formato es el clásico: dos grupos de cuatro jugadoras, cada una juega tres partidos de round-robin y las dos primeras de cada grupo avanzan a semifinales (14 de noviembre) y final (15 de noviembre).

GRUPO 1

Marta Kostyuk

Marta Kostyuk Coco Gauff

Jessica Pegula

Linda Noskova

GRUPO 2

Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka Mirra Andreeva

Elina Svitolina

Karolina Muchova

¿Dónde ver las WTA Finals en México?

Domingo 8 de noviembre

Marta Kostyuk vs. Linda Noskova — 14:00 hrs — ESPN / Disney+ Premium

Marta Kostyuk vs. Linda Noskova — 14:00 hrs — ESPN / Disney+ Premium Coco Gauff vs. Jessica Pegula — a seguir — ESPN / Disney+ Premium

Lunes 9 de noviembre