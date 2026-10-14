¡Décimo torneo sin título! Sabalenka debuta en Wuhan y es eliminada

Aryna Sabalenka volvió a quedarse a las puertas en un torneo donde alguna vez dominó. La número 2 del mundo, tres veces campeona en Wuhan, cayó este miércoles en segunda ronda ante la estadounidense Ann Li (nº 31) por 3-6, 6-4 y 7-6(5).

La bielorrusa arrancó con autoridad, tomó el primer set y llegó a liderar 4-2 en el segundo, pero a partir de ahí el partido se le escapó. Li reaccionó, forzó el tercer set y, tras un tiempo médico de Sabalenka por molestias en la rodilla derecha, la estadounidense se puso 5-2 arriba.

Sabalenka firma 10 torneos consecutivos sin título REUTERS

Sabalenka no se rindió: salvó nueve match points, rompió de vuelta y obligó al tie-break. Sin embargo, la solidez de Li y los 44 errores no forzados de la bielorrusa terminaron pesando.

Li convirtió su décimo punto del partido y firmó la victoria más importante de su carrera. Fue un partido largo (2 horas y 27 minutos) y errático, en el que Sabalenka volvió a mostrar la falta de consistencia que la acompaña desde hace meses.

Sabalenka, sin título por décimo torneo consecutivo

Desde que levantó el título del Miami Open en marzo, Aryna Sabalenka no ha vuelto a ganar un torneo. Ya van 10 eventos consecutivos sin trofeo.

En ese lapso llegó a la Final del US Open, donde perdió ante Elena Rybakina y cedió el número 1 del mundo, pero en la mayoría de los demás torneos se ha quedado lejos de las últimas rondas.

La sequía es especialmente llamativa en una jugadora que en 2024 y 2025 acumuló títulos de Grand Slam y WTA 1000 con regularidad.

Los resultados recientes dejan más dudas que certezas sobre la actual número 2. Las eliminaciones tempranas en Beijing (tercera ronda ante Nikola Bartunkova) y ahora en Wuhan, sumadas a caídas en cuartos o antes en varios WTA 1000 y a una derrota en octavos de Wimbledon, contrastan con su nivel de principios de temporada.

Aunque sigue siendo una de las mejores del circuito y mantiene un alto porcentaje de victorias en el año, la falta de títulos y las irregularidades en momentos clave alimentan las preguntas sobre su estado de forma de cara al cierre de temporada y las WTA Finals.

Resultados de Sabalenka en los últimos 10 torneos