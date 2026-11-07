Elena Rybakina se baja del WTA Finals 2026: Marta Kostyuk toma su lugar

Elena Rybakina cerró de forma abrupta una de las temporadas más brillantes de su carrera. La número 1 del mundo y campeona defensora, anunció este sábado su baja de las WTA Finals por razones médicas, apenas un día antes del arranque del torneo en Indian Wells.

El anuncio no sorprendió del todo: había pospuesto su conferencia de prensa del viernes al sábado por malestar y, la semana anterior, se retiró en Cuartos del Pan Pacific Open de Tokio por una lesión en el cuello.

Con 54-14 y cuatro títulos, incluyendo el Australian Open y el US Open, Rybakina había asegurado el primer puesto de fin de año, pero su cuerpo no le permitió intentar la defensa del título que ganó en Riad en 2025.

Estoy realmente triste de informar a todos mis fans y seguidores que, lamentablemente, tengo que retirarme de las WTA Finals de este año. He tenido una temporada increíble, pero mi cuerpo simplemente no está físicamente listo para competir”, se lee.

Y añadió que “Voy a pasar un tiempo descansando y recuperándome en casa y preparándome para la temporada 2027. Las WTA Finals son un torneo muy especial y les deseo a todas la mejor de las suertes esta semana. ¡No puedo esperar a volver a Indian Wells en marzo!”.

Marta Kostyuk, la primera en entrar al cuadro

La ucraniana Marta Kostyuk, décima del ranking y primera reserva, toma el puesto de Rybakina y debutará en las Finals.

La de 24 años llega tras una temporada de gran nivel, con Semifinales en Roland Garros y Wimbledon, y ya se encontraba en Indian Wells entrenando por si surgía alguna baja.

Su entrada supone un debut de alto nivel y, además, convierte el torneo en el primero en el que dos ucranianas (ella y Elina Svitolina) compiten en el cuadro principal de individual.

Con el cambio, el cuadro de las WTA Finals 2026 queda así:

Grupo 1: Marta Kostyuk, Coco Gauff, Jessica Pegula y Linda Noskova. Kostyuk abrirá el domingo contra la campeona de Wimbledon, Linda Noskova, y luego enfrentará a las estadounidenses Gauff y Pegula.

Grupo 2: Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Elina Svitolina y Karolína Muchová.

El torneo arranca este domingo 8 de noviembre en el Indian Wells Tennis Garden, sin la campeona defensora y con una nueva protagonista lista para aprovechar la oportunidad.