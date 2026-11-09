Birmingham anuncia la salida de Tom Brady como accionista del club

Tom Brady, una de las superestrellas del deporte global, ha dejado de ser accionista del club inglés Birmingham, cuando el equipo se encuentra en el liderato de la Segunda División de su país, compartiendo el sitio con el Middlesbrough y el Stoke City.

Brady, quizá el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL, se alió en agosto de 2023 con la empresa Knighthead Capital Management LLC, propietarios del Birmingham, a cambio del 3.3 por ciento y un cargo en la presidencia como consejero.

Entre sus primeras decisiones fue contratar a un novato y recién retirado Wayne Rooney para dirigirlos, pero con tan malos resultados que lo quitaron del puesto a los 83 días de haberlo impuesto.

¿Qué hizo de bueno y malo Brady en el Birmingham?

Fue tan malo el proyecto que el equipo tocó la Tercera División por un año, para regresar en 2025.

Knighthead Capital Management agradeció a Brady su inversión y apoyo durante tres años, pero decidieron romper relaciones."Ha sido realmente extraordinario contar con alguien de la experiencia y la pasión de Tom vinculado al club; la institución espera seguir construyendo sobre esa base, tanto en el ámbito deportivo como en su relación con la comunidad de Birmingham", publicaron.

Según fuentes al interior del club, fue Tom Brady quien tomó la resolución de sacar su capital del equipo, que tiene grandes planes para regresar a la Primera División inglesa y marcha con buen ritmo en la tabla de la Championship, sin embargo, no dio más explicaciones y se apegó al contrato.

¿En qué invierte su dinero Tom Brady?

Brady se mantiene con su dinero metido en el equipo de futbol americano Las Vegas Raiders y en la cadena de televisión Fox. Brady ganó siete títulos de Super Bowl con los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Bucaneros de Tampa Bay, por lo que es reconocido como uno de los mejores deportistas y que tuvo una fugaz pero emocionante aventura por el futbol en Inglaterra.

Tom Brady ganó un Super Bowl con Tampa Bay (AFP)

Así le fue en el futbol inglés a Tom Brady: