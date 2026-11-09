Puka Nacua pone a temblar a los Rams, sufre doble lesión ante los Commanders y se pierde un mes

Los Angeles Rams ganaron el partido ante los Commanders, pero perdieron al jugador que les estaba sosteniendo la temporada. El domingo, en la victoria 20-13 , Puka Nacua firmó una de las actuaciones más completas de su carrera: 14 recepciones, 150 yardas y un touchdown, con 19 pases atrapados.

Fue el noveno partido de su carrera con 150 o más yardas, una marca que lo colocó por encima de Jerry Rice. Sin embargo, la noche terminó mal para él y puso a temblar a la franquicia de los Rams.

En la última jugada ofensiva, con el partido todavía por cerrar, Nacua recibió el balón en un acarreo lateral. Avanzó cinco yardas tras recibir un golpe certero. Se levantó por propio pie pero ya no volvió al emparrillado.

¿Cuál es la lesion de Nacua?

El diagnóstico confirmó el temor para los de Los Ángeles. El entrenador en jefe Sean McVay informó que la resonancia magnética detectó esguinces en el ligamento colateral medial y en el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha, además de una lesión en el dedo gordo del pie, conocida como turf toe.

No hay rotura del ligamento cruzado anterior, pero la baja será de un mes. Los Rams esperan colocarlo en la lista de reservas de lesionados, lo que le obligaría a perderse al menos cuatro partidos.

La baja llega cuando Nacua acumula 70 recepciones, 715 yardas y cuatro touchdowns en apenas siete partidos. Junto a Davante Adams, concentra 100 de las 120 de los receptores abiertos de los Rams.

LOS RAMS NO TIENEN DINERO PARA TRAER REEMPLAZOS

Adams, sin embargo, está fuera desde el 20 de octubre por una rotura en los isquiotibiales y no tiene fecha de regreso. Stafford, de pronto, se queda sin sus dos principales objetivos. Los Rams, con marca de 5-4 y tres victorias consecutivas, se perderían los duelos ante Arizona Cardinals, Green Bay Packers, Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers sin sus mejores receptores.