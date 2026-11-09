Árbitro que se burló del Atlas será suspendido por la Comisión de Arbitraje

El árbitro asistente Jesús Aarón Gómez Ruiz sería suspendido por el resto del Apertura 2026, incluida la Liguilla, luego del polémico gesto captado en video tras el Atlas vs Pachuca.

De acuerdo con el periodista David Medrano, la Comisión de Arbitraje ya tomó cartas en el asunto y habría inhabilitado a Gómez Ruiz por lo que queda del torneo.

El gesto le costará no trabajar en lo que resta del torneo, incluida la Liguilla. La Comisión considera grave la actitud del asistente, luego de revisar los videos que circularon en redes sociales y corroborar la conducta del abanderado durante el partido.

El video llegó directamente a la Comisión de Arbitraje, que calificó el hecho como grave y decidió inhabilitarlo al menos para lo que queda del certamen y la fase de eliminación directa, borrando la posibilidad de que participara en la Liguilla, donde tenía buenas perspectivas según algunos reportes.

¿Qué pasó con el árbitro asistente Jesús Gómez?

El video que circuló en redes sociales captó el momento exacto en que aficionados del Atlas, desde la grada del Estadio Jalisco, insultaron al asistente Jesús Aarón Gómez Ruiz después de la goleada.

Se escuchan gritos como “ya jubílate” y otros improperios, mientras el colegiado se encontraba cerca de la tribuna.

En la grabación se observa cómo Gómez Ruiz coloca una mano sobre su cabeza y levanta claramente cuatro dedos, haciendo referencia al marcador de 1-4 a favor de Pachuca.

El gesto provocó una reacción inmediata de más reclamos por parte de los seguidores rojinegros, quienes interpretaron la seña como una burla hacia su equipo y su afición.

El asistente continuó con sus actividades y se alejó de la zona, pero las imágenes se viralizaron rápidamente y llegaron a la Comisión de Arbitraje, quien parece tomó cartas en el asunto de manera seria.