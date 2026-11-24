Los símbolos importan. Esta semana, la Academia Nacional de Medicina de México (ANMM) marcará un precedente en sus 162 años de existencia: cuatro de los cinco cargos de su Mesa Directiva estarán ocupados por mujeres. Su significado va mucho más allá de una conquista femenina. Fundada en 1864, la ANMM es una de las instituciones científicas más prestigiosas del país. Desde 1912 es cuerpo consultivo del gobierno federal y reúne a cientos de académicos. Ingresar exige trayectoria científica y respaldo de otros académicos; pertenecer a ella representa una distinción y la responsabilidad de contribuir al desarrollo de la medicina mexicana.

En su recinto, una galería de retratos al óleo conserva la memoria de quienes han ocupado la presidencia. Durante más de siglo y medio, todos esos rostros fueron masculinos. Hasta que llegó Teresita Corona Vázquez, la primera mujer en presidir la institución, en 2018. Habían pasado 154 años desde su fundación y 61 desde el ingreso de Rosario Barroso Moguel, primera académica, en 1957.

La desigualdad no es solamente un asunto del pasado. Todavía en 2024 las mujeres representaban apenas 17% de sus integrantes. ¿Y por qué importa que haya más mujeres tomando decisiones en medicina? Porque los sesgos tienen consecuencias clínicas. Durante décadas, la investigación médica utilizó predominantemente al hombre como referencia. Hasta 1993, la FDA mantuvo restricciones a la participación de mujeres en las primeras fases de los ensayos clínicos. Las mujeres tienen alrededor de 50% más de probabilidades de recibir un diagnóstico inicial equivocado después de un infarto. Algo parecido sucede con las políticas públicas. En 2018, una fotografía provocó indignación en México: durante un foro sobre lactancia materna, el presídium estaba integrado por siete hombres. Ni una mujer en la mesa principal. Por eso resulta tan relevante que Ana Carolina Sepúlveda, pediatra, investigadora y directora de la Facultad de Medicina de la UNAM, asuma la presidencia para el periodo 2027-2028, acompañada por Patricia Clark, reconocida investigadora en epidemiología clínica y actual secretaria del Consejo de Salubridad General, como vicepresidenta. Junto a ellas estarán María de Lourdes Basurto como secretaria, Lourdes Arriaga como secretaria adjunta y Jesús Carlos Briones como tesorero.

Ninguna necesita que su género justifique su nombramiento. Sus credenciales hablan por ellas. También importa que fueran elegidas por una comunidad científica mayoritariamente masculina. Eso merece celebrarse: a veces narramos los avances femeninos como victorias contra los hombres. Aunque las barreras y la discriminación han sido reales, ninguna transformación profunda puede sostenerse si excluye a quienes históricamente han ocupado los espacios de poder.

No se trata de agradecer que nos permitan llegar. El talento no necesita concesiones. Las instituciones evolucionan cuando revisan sus tradiciones y abren espacio a otros liderazgos. El mérito y la igualdad no son conceptos opuestos. Tampoco significa que una mesa directiva mayoritariamente femenina resuelva las desigualdades que persisten en la medicina. El desafío será convertir este acontecimiento en una cultura institucional que trascienda nombres y periodos de gestión.

Celebro a Sepúlveda y Clark, a Teresita Corona, a Rosario Barroso y a tantas médicas que construyeron el camino. Pero también a los académicos que han contribuido a abrirlo.

He dicho en muchos foros que el verdadero progreso no consiste en sustituir un predominio masculino por uno femenino, sino en construir una sociedad donde el género deje de ser una barrera para el liderazgo. Todo indica que, 162 años después, en la ANMM, hombres y mujeres están aprendiendo a escribir juntos un nuevo capítulo de la medicina mexicana.