Wimbledon: Zverev supera a Fritz y enfrentará a Arthur Fery en Semifinales

En una jornada de cuartos de final cargada de emociones, se definieron los dos protagonistas de la segunda semifinal masculina de Wimbledon 2026.

Mientras que en la otra mitad del cuadro se espera un partidazo de alto voltaje entre los grandes favoritos: Djokovic vs Sinner, el duelo entre Alexander Zverev y Arthur Fery promete ser una de las historias más interesantes del torneo.

Alexander Zverev superó a Fritz y se colocó en las Semifinales de Wimbledon REUTERS

La presencia de un británico en semifinales alimenta el sueño de la afición local, mientras Zverev llega como uno de los jugadores más en forma del circuito.

Arthur Fery vence a Flavio Cobolli y avanza a semifinales

El británico Arthur Fery, wildcard y héroe local, protagonizó una actuación dominante en los cuartos de final ante el italiano Flavio Cobolli (9° preclasificado). Fery se impuso con autoridad por 6-4, 7-6 y 6-0, mostrando un tenis sólido y preciso.

El local comenzó fuerte, quebrando en el primer set y manteniendo el control. El segundo set fue más peleado y se definió en tie-break, donde Fery mostró nervios de acero. En el tercero, simplemente arrolló a Cobolli, cerrando con un contundente 6-0.

Con este triunfo, Fery se convierte en el primer wildcard británico en llegar tan lejos en Wimbledon en la era Open.

Alexander Zverev elimina a Taylor Fritz

El alemán Alexander Zverev, segundo favorito, no dio opciones a Taylor Fritz en los cuartos de final. Zverev se impuso con claridad por 6-4, 6-4 y 6-2, demostrando su solidez en hierba y gran servicio.

El teutón controló el ritmo desde el inicio, quebrando en momentos oportunos y neutralizando los intentos de reacción del estadounidense, quien incluso requirió atención médica por molestias físicas.

Zverev, con su potencia y consistencia, confirmó su gran momento y avanzó a su primera semifinal en Wimbledon.

Zverev vs Fery: la segunda semifinal de Wimbledon

Alexander Zverev se enfrentará a Arthur Fery en la segunda semifinal de Wimbledon. Será la primera vez que ambos jugadores se crucen en el cuadro principal de un torneo.

Zverev llega como claro favorito por ranking y experiencia, pero Fery cuenta con el impulso de su público y una racha impresionante en el torneo.

Será un partido que mezcla la jerarquía del alemán, múltiple campeón de Masters 1000 y reciente ganador de Roland Garros, contra el cuento de hadas del británico, que ya ha dejado huella al eliminar a nombres importantes en esta edición.