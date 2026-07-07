Jannik Sinner avanza a semifinales de Wimbledon y sigue firme en la defensa de su título

Jannik Sinner cumplió con los pronósticos y se instaló por tercera vez en las semifinales de Wimbledon, aunque tuvo que superar una dura batalla ante el alemán Jan-Lennard Struff, quien puso a prueba al número uno del mundo durante más de dos horas.

El tenista italiano se impuso en tres sets por 7-5, 7-6(4) y 6-3 en un duelo donde el potente servicio y el juego ofensivo de Struff complicaron el camino del vigente campeón del torneo.

Sinner supera la resistencia de Struff en Wimbledon

El alemán demostró por qué históricamente ha sido un rival incómodo para Sinner, especialmente en la superficie de césped. Con un saque dominante y constantes ataques en la red, Struff mantuvo el partido equilibrado durante los primeros dos parciales y obligó al italiano a jugar bajo máxima presión.

Sin embargo, el número uno del ranking ATP respondió en los momentos clave. Sinner mantuvo la calma, aprovechó las oportunidades de quiebre y mostró la solidez que lo ha convertido en uno de los jugadores más difíciles de vencer en el circuito.

El campeón acelera y asegura su boleto a semifinales

Después de superar los momentos más complicados del encuentro, Sinner elevó su nivel en el tercer set y terminó imponiendo su ritmo. Su precisión desde el fondo de la cancha y su capacidad para neutralizar el servicio de Struff fueron determinantes para cerrar la victoria.

Con este resultado, Jannik Sinner disputará por tercera ocasión las semifinales de Wimbledon y continúa en camino para defender la corona del All England Club.

El italiano ahora espera al ganador del duelo entre Novak Djokovic y Félix Auger-Aliassime, un enfrentamiento que podría definir al próximo rival del campeón en la búsqueda de un nuevo título sobre la hierba londinense.