Abierto de Tenis  de Los Cabos apuesta por una décima edición inolvidable y única 

Geoffrey Fernández, director del Abierto de Tenis de Los Cabos ATP 250, celebra la llegada de la décima edición del torneo con una mayor ambición y un listado de jugadores que prometen una semana inolvidable; por primera vez el certamen contará con un póster.

"Ya son 10 años, Los Cabos es un torneo con esencia petit, único, un espacio en que los jugadores cambian de mode (manera de comportarse) al estar ahí, la gente es muy respetuosa, muy diferente al torneo de Acapulco que es grande y el estadio te impone, pero aquí es un producto único en su género, pocos lugares en el mundo presumen de algo así.

"La respuesta ha sido muy buena, la gente está pendiente de todo. Esperamos un año muy bueno y superar en récords en cuanto al año pasado. Destacar que habrá entrada gratis los días 25 y 26 de julio (clasificatorios). Es una edición en la que queremos superar todas nuestras marcas de asistencia y derrama económica", presumió Geoffrey Fernández .

El torneo, a disputarse del 25 de julio al 1 de agosto, en el complejo Cabo Sports, ubicado en el Corredor Turístico SJC-CSI, también presumirá una cancha más.

"En el 2016 empezamos con 12 mil 300 personas que vinieron al torneo, para el año pasado rebasamos las 35 mil. Crecimos mucho, tendencia a la alza que es maravilloso, la derrama económica también, el impacto económico igual, lo mismo que el impacto en lo mediático; menos en pandemia que fue a puerta cerrada. Nos ha costado mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, mucho aprendizaje, la familia Mextenis hoy en día podemos celebrar", señaló Geoffrey Fernández a Excélsior.

¿Qué estrellas jugarán?

Entre los sembrados para Los Cabos destacan el chequio Jiri Lehecka y el italiano Luciano Darderi, lugares 14 y 16 de la ATP, respectivamente.

También cobra relevancia la presencia del surgido del programa Next Gen ATP, el francés Moïse Kouamé, el más joven en ganar una partida de Roland Garros desde 1991.

"Increíble su actuación en Roland Garros y con 17 años", atizó Geoffrey Fernández.

Denis Shapovalov (41) también está confirmado para defender su trono, mientras que Francisco Cerúndolo (21), Karen Khachanov (22), el icónico Cameron Norrie (29), Mariano Navone (38) y Corentin Moutet (39) son el resto de los principales sembrados.

Sobre los wild cards de esta décima edición, Geoffrey Fernández confirmó al mexicano Rodrigo Pacheco, quién también tendrá participación en dobles con Santiago González.

Por su parte, el búlgaro Grigor Dimitrov estará de regreso airoso de la lesión sufrida hace un año.

Primer póster conmemorativo

Para celebrar los 10 años del ATC, la organización dio a conocer el póster conmemorativo, una creación de Euri Lorenzo y Arantxa Solís, integrantes del taller mexicano FERVOR.

"Lo tendremos en diversos productos de nuestra tienda. Este cuadro lleva elementos de la cancha, los colores (en azul), simboliza la arena con el desierto, el arco de Los Cabos como destino muy conocido, las ballenas, el cactus, y el cielo como pueden ver tiene la forma de una pelota de tenis, el sol en hoja dorada. Todo radica en una imagen bastante simbólica, muy bonita, digna de representar arte mexicano", explicó el director del ATC.

El trofeo, clave para el posicionamiento del ATC, mantiene su esencia con arte huichol.

"Trofeo emblemático, catalogado por la ATP como uno de los más bonitos del tour, arte huichol , lo importante es que nuestro equipo va a la Sierra (Madre Occidental), hablan con los Huicholes y tardan cerca de dos meses en elaborarlo, con miles de chaquiras, hoy en día lo hacen un trofeo sumamente codiciado".

Platillo insignia

En la barra de alimentos y bebidas, la organización planea para la décima edición del Abierto de Tenis de Los Cabos un platillo insignia, para concretar su identidad y posicionamiento. Las tradicionales bebidas Match Point, Jabalí y Paloma se mantienen en el menú.

Durante la semana de competencia se ofrecerán tostadas de ceviche, en una estrategia conjunta con Criollo, restaurante del chef Enrique Olvera. Y como platillos que complementan al apuesta gastronómica.

Oferta de entretenimiento

La generación de contenido del ATC estará a cargo de los exjugadores ATP Sam Querrey, John Isner y Steve Johnson, con su famoso Nothing Major durante el torneo. A su vez, estarán en la mesa del Mextenis Talks (31 de julio), para compartir sus mejores anécdotas.

Actividades confirmadas:

24 julio - Inauguración de la nueva cancha 1

25 de julio - Kids Nite + Activación Disney Cruise Line.

26 de julio - Family Day (entrada gratuita) e invitación de fundaciones de Los Cabos.

27 de julio - Mextenis Talks

28 de julio - Wellness Day (actividades deportivas por la mañana) y Mextenis Talks.

29 de julio - Noche Latina con Rosalía de Cuba.

30 de julio - Noche 80's y 90's.

31 de julio - Nothing Major Live +activaciones comerciales y fiesta de clausura.