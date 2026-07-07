Djokovic gana el partido más largo en la historia de Cuartos de Final de Wimbledon

En el partido más largo en la historia de Cuartos de Final (5 horas y 15 minutos), Novak Djokovic venció a Félix Auger Aliassime y consiguió su boleto a las Semifinales de Wimbledon 2026, instancia en la que chocará ante Jannik Sinner: 7-6(10), 3-6, 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (4).

En la cancha central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Novak Djokovic arrancó imponiendo condiciones en tie-break, sin embargo, la respuesta por parte del canadiense fue inmediata e igualó tras el segundo set.

Novak Djokovic tuvo un día agridulce al avanzar a las semifinales de Wimbledon y horas antes ser multado por una actitud grosera en su partido anterior. Reuters

Para el tercero, El 24 veces campeón de Grand Slam logró quebrar el servicio del número 3 del mundo y tomó ventaja, solo que el canadiense no había dicho la última palabra y equilibró la balanza al imponerse en tie-break, extendiendo el partido hasta un set definitivo.

La paridad se mantuvo y Novak Djokovic necesitó de un tercer tie-break para alzar el puño y conseguir su boleto a la siguiente ronda de Wimbledon 2026.

Estos fueron los parciales del partido que contó con una duración de 5 horas y 15 minutos: 7-6(10), 3-6, 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (4).

He ganado con mi raqueta y con mucho corazón, gestionando muy bien los nervios y la enorme tensión que se siente en este tipo de partidos", declaró el serbio al terminar el encuentro.

El partido de Semifinales entre Novak Djokovic y Jannik Sinner se disputará el viernes 10 de julio con horario aún por confirmar.

BFG