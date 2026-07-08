América le cierra las puertas a Alexis Gutiérrez, rechaza oferta europea 

El Club América ya ha puesto primera marcha en su preparación de cara al próximo torneo. Tras un cierre de temporada irregular, el plantel dirigido por Guillermo Almada comenzó los trabajos físicos y tácticos , con el objetivo claro de pelear por el título en el Apertura 2026.

La directiva y el cuerpo técnico coinciden en que esta pretemporada es clave para corregir errores del pasado y consolidar un estilo de juego más sólido, que les permita ser competitivos.

Jugadores de América celebrando un gol con Alexis Gutiérrez Mexsport

Alexis Gutiérrez se queda en América

En medio de esta etapa de preparación, los rumores en el mercado de pases se han intensificado considerablemente.

Según información del periodista César Luis Merlo, el mediocampista Alexis Gutiérrez estuvo en el radar del Elche de España, equipo que mostró interés concreto por hacerse con sus servicios mediante una oferta formal.

Sin embargo, la directiva americanista evaluó la propuesta y decidió rechazarla de manera definitiva. El club de España evaluaba una oferta de préstamo con opción de compra, sin embargo, las Águilas solamente escucharán una venta definitiva.

Ante ello y el precio bajo que planteó el Elche, el América decidió mantener al mexicano en sus filas, donde seguirá siendo parte del plantel para el próximo torneo.

¿Qué bajas tendrá el América para el Apertura 2026?

Dentro de las salidas del Club América, los nombres de Dourado y Vinicius Lima son los que se encuentran más encaminados para dejar el equipo en este mercado de transferencias.

Mientras tanto, entre los posibles fichajes que suenan con mayor fuerza están el mexicano Luis Chávez y el delantero español Borja Mayoral, aunque hasta el momento todo se mantiene en el terreno de los rumores y no hay nada concreto.

Alexis Gutiérrez en un entrenamiento con el América Mexsport

La directiva americanista se mantiene activa en la búsqueda de refuerzos de calidad que eleven el nivel del plantel, pero priorizando movimientos inteligentes que se ajusten al presupuesto y al plan deportivo trazado.