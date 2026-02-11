Ilia Malinin comparte su oro olímpico con su gato y conquista corazones en redes sociales

Mysti, el gato del patinador artístico estadounidense Ilia Malinin, dio varias vueltas por el mundillo de las redes sociales luego de que su imagen con la imagen del oro de su protector y un mensaje de agradecimiento.

Malinin hizo un profundo eco entre las publicaciones con este gesto que compartió en sus redes sociales, en donde ya se le reconoce como un deportista especial, pues es el único capaz de ejecutar a la perfección los saltos cuádruples (que da cuatro giros y medio en el aire antes de tocar otra vez la pista de hielo).

El estadunidense de 21 años es llamado Quad God dada su habilidad especial, la cual complementa con un mortal en movimiento durante sus rutinas, como la que le llevó al oro en la prueba de equipo del equipo de Estados Unidos en las justas de Milano-Cortina

Después de esta victoria, el joven de 21 años decidió compartir el honor con su gato Mysti, colocándole la medalla alrededor del cuello en una foto que se difundió rápidamente en redes sociales.

Esta fue la primera medalla de oro en la trayectoria de Malinin, quien acompañó la foto con de su gato con la presea con el mensaje: “Gracias por todo su apoyo, pero especialmente a este respaldo especial, Mysti”.

Malinin, nacido en 2004, es bicampeón mundial (2024 y 2025) y favorito para el oro individual en estos Juegos de Invierno de Milano-Coritna. Su desempeño en el programa corto fue casi perfecto, liderando la competencia varonil con saltos impresionantes y el backflip que emocionó al público.

En un mundo de competiciones intensas, Malinin recuerda que el éxito se comparte, incluso con compañeros felinos. La reacción global subraya cómo historias como esta trascienden el deporte, fomentando empatía y alegría. Con más eventos por venir, Malinin podría sumar más medallas, pero Mysti ya ha ganado el oro en carisma.

Otros casos curiosos de deportistas y sus medallas

Breezy Johnson fue la primera en informar públicamente que la presea de oro que recibió en Milano-Cortina se rompió durante su celebración y la cinta que la sujetaba se desprendió.

A este reclamo se sumaron los de Alysa Liu, Justus Strelow y Ebba Andersson quienes se quejaron de problemas similares con sus preseas, a lo que la organización se comprometió a una reparación.