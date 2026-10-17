Afición de Chivas abuchea a Víctor Manuel Vucetich 

Un nuevo reencuentro entre la afición del Guadalajara y Víctor Manuel Vucetich volvió a estar cargado de tensión. El estratega mexicano se presentó una vez más en la cancha del Estadio Akron, ahora como director técnico de Tigres.

Desde el primer instante en que pisó el terreno de juego para dirigirse al banquillo visitante, la respuesta del público no se hizo esperar. La parcialidad rojiblanca recibió al técnico con una estruendosa lluvia de silbidos y abucheos.

El rechazo hacia el entrenador fue evidente e inmediato en las tribunas. Inclusive, el nivel de descontento mostrado por los seguidores del Rebaño Sagrado hacia su extécnico superó al dedicado a varios de los futbolistas del equipo rival.

A lo largo de su extensa trayectoria en el balompié nacional, el 'Rey Midas' se ha caracterizado por mantener un perfil bajo y una postura serena. Dicha conducta le permitió evitar grandes rivalidades con otras hinchadas, pero su historia con el cuadro tapatío resultó muy diferente.

La enemistad deportiva responde a los antecedentes de su gestión al frente del club rojiblanco. La fanaticada no le perdona no haber podido rescatar a la institución del momento complicado que atravesaba durante su paso por la entidad.

La etapa de Vucetich como DT de Chivas

Vucetich tomó las riendas de Chivas durante el torneo Apertura 2020 y completó un ciclo de 45 partidos dirigidos en poco más de dos torneos. Aunque en su primer certamen alcanzó la fase de semifinales, el rendimiento colectivo fue cayendo gradualmente.

La situación empeoró para el Clausura 2021, torneo en el que el Guadalajara quedó eliminado tempranamente en la etapa de repechaje. Ante el estancamiento de los resultados, la directiva decidió cortar su proceso a mitad del Apertura 2021.

A pesar de que han transcurrido más de cinco años desde su salida de Verde Valle, el recuerdo de la afición se mantiene en términos negativos. La herida sigue abierta entre los seguidores, quienes no dudaron en recriminárselo durante su retorno a la Perla Tapatía.