'Tala' Rangel alcanza los 100 partidos en Liga MX con Chivas

Raúl 'Tala' Rangel vivió un momento especial en la cancha del Estadio Akron al recibir un emotivo reconocimiento por parte de la directiva de Chivas tras alcanzar la cifra de 100 partidos disputados en la Liga MX con la camiseta rojiblanca.

Previo al silbatazo inicial del encuentro frente a los Tigres, la dirigencia del Rebaño Sagrado le entregó al guardameta una playera conmemorativa con su nombre y el número "100" en el dorsal, ante el aplauso y la ovación de la afición presente en el inmueble en Zapopan.

Con esta marca en el torneo local, el guardameta tapatío consolida su trayectoria en el primer equipo, sumando un total de 116 compromisos oficiales al tomar en cuenta sus participaciones en certámenes internacionales como la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup.

El camino del 'Tala'

El debut de Rangel bajo los tres postes del Guadalajara en Primera División se dio el 1 de octubre de 2023, durante la Jornada 10 del Torneo Apertura 2023, en el empate 1-1 frente a Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Antes de dar el salto al máximo circuito, el arquero completó su proceso de formación en las fuerzas básicas del club y firmó un destacado paso por la filial del Tapatío en la Liga de Expansión MX.

El constante nivel mostrado a lo largo de estos tres años no solo lo afianzó en el marco rojiblanco, sino que también lo catapultó a la Selección Mexicana, representativo con el que disputó su primera Copa del Mundo el pasado verano.

'Tala' Rangel con los brazos en alto. Mexsport

A sus 26 años, Raúl Rangel se ha transformado en uno de los futbolistas de mayor experiencia dentro del vestidor del Rebaño Sagrado. Sin embargo, a pesar de consolidarse como un pilar en el esquema del equipo, el guardameta mantiene intacta la deuda de conseguir un título de Liga MX para la institución que lo vio nacer profesionalmente.