España vs México va por TV abierta: Mundial Femenil Sub-17

La Selección de México comenzará su aventura en el Mundial Femenil Sub-17 el próximo lunes, cuando se mida a España en el Complejo de Futbol Mohammed VI – Campo 2 de Rabat, Marruecos, donde buscará superar el bronce que consiguió en la edición 2025 y el subcampeonato de 2018, éste último cuando perdió la final con “La Rojita”. El partido se podrá ver en nuestro país por TV abierta.

¿DÓNDE VER EL ESPAÑA VS MÉXICO DEL MUNDIAL FEMENIL SUB17?

Canal 9.

TUDN.

Vix.

Día: lunes 19 de octubre de 2026.

Hora: 9 de la mañana, tiempo de la CDMX.

La delantera mexicana, Citlalli Reyes, podrá romper el récord de participaciones, luego de ser convocada por tercera ocasión.

El Mundial Femenil Sub-17 se vuelve a disputar en Marruecos, después de que la FIFA haya designado al país africano como anfitrión del torneo durante cinco ediciones, de 2025 a 2029.

En la edición 2025, México avanzó a Octavos de final como segundo lugar del Grupo B, después superó 1-0 a Paraguay, a Italia en penales (Cuartos de final), pero en semifinales cayó 1-0 ante Países Bajos. Por el partido del tercer lugar, México superó a Brasil en penales (3-1) tras igualar 1-1 en tiempo regular.

En aquella ocasión, Valentina Murrieta recibió el Guante de Oro como mejor portera del Mundial.

En la historia de los Mundiales femeniles Sub-17, México tiene un tercer lugar y un subcampeonato (en Uruguay 2018).

¿QUIÉNES AVANZAN A OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17?

Los dos primeros lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros.