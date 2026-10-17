Santos llega a cinco victorias consecutivas con hat-trick del mexicano Tahiel Jiménez

Santos Laguna goleó 5-0 al Querétaro en el Estadio Corona, consiguió su quinta victoria consecutiva y confirmó el gran momento de Tahiel Jiménez, autor de un hat-trick.

El delantero mexicano marcó tres tantos para prolongar su racha goleadora, después de haber conseguido un doblete en la jornada anterior, y contribuyó a que los Guerreros se metieran en la pelea por los puestos de clasificación del Apertura 2026.

La transformación del conjunto lagunero contrasta con su inicio de torneo. Antes de encadenar cinco triunfos, Santos apenas había conseguido un punto en sus primeras siete jornadas. Ahora, el equipo se encuentra a la mitad de los 30 puntos que su presidente, Aleco Irarragorri, había señalado como objetivo para el resto del campeonato.

El partido ante los Gallos Blancos puso a prueba esa recuperación. Fran Villalba falló un penal al minuto 14 y dejó escapar la oportunidad de adelantar a los locales. Sin embargo, el equipo encontró en Jiménez la respuesta ofensiva para construir una goleada que terminó con cinco anotaciones.

Eduardo Aguirre hizo un gol y una asistencia. Jesus Cisneros/Mexsport

Tahiel Jiménez lidera la goleada de Santos

El primer gol llegó al minuto 29. Eduardo “Mudo” Aguirre dejó la pelota para Jiménez, quien ingresaba al área chica y remató de primera intención ante la salida del guardameta Guillermo Allison.

Antes del descanso, Aguirre amplió la ventaja. Al minuto 44, Mauricio Cuevas envió un pase por la derecha y el atacante recibió para definir ante Allison, quien salió a achicar sin conseguir detener el disparo.

Jiménez volvió a aparecer al minuto 63, cuando Emmanuel Echeverría envió un centro al área. El delantero llegó al balón y remató frente al portero queretano para firmar su segundo tanto de la noche y el tercero de los Guerreros.

La situación de Querétaro se complicó cuando Diego Reyes fue expulsado por una dura entrada sobre Jiménez. El árbitro Terrazas Chávez mostró la tarjeta roja después de revisar la acción con ayuda del VAR.

En el tramo final, Javier Güémez convirtió un penal con un disparo colocado a la derecha para establecer el 4-0. La quinta anotación llegó con una jugada que volvió a tener como protagonista a Jiménez: José Abella mandó un centro, el delantero controló la pelota y remató con la parte interna del pie para completar su hat-trick.

Santos se mete en la pelea por la clasificación

La victoria colocó a Santos con 16 puntos después de 12 jornadas. A falta de que concluya la fecha, los laguneros ocupan el octavo puesto, por encima de Tijuana, que todavía tiene un partido pendiente.

Querétaro, en cambio, perdió terreno en la clasificación tras la goleada. Los Gallos quedaron momentáneamente en el quinto lugar, aunque podían descender hasta la séptima posición según los resultados restantes de la jornada.

Santos pasó de sumar apenas un punto en siete fechas a encadenar cinco victorias. Con el cierre del campeonato en marcha, el equipo lagunero buscará mantener esa tendencia para consolidar su lugar entre los aspirantes a la Liguilla.