Ariadna Chávez y Daniel Saborio, abanderados mexicanos para los Juegos Olímpicos de la Juventud

El Comité Olímpico Mexicano, mediante su titular María José Alcalá, confirmó a la judoca Ariadna Yarey Chávez y al nadador Daniel Saborio Grillo como los atletas abanderados de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

En la presentación del representativo mexicano, conformado por 111 personas (62 atletas), ambos deportistas fueron ovacionados por la responsabilidad que ahora se adjudican tras sus recientes logros.

Con la inspiración de Prisca

El impacto de la medalla de plata de Prisca Awiti Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París 2024 sigue vigente. La judoca es motivo de inspiración Ariadna Yarey Chávez rumbo a Dakar 2026.

“Estoy muy feliz, gracias a Dios tengo un equipo, estoy en la Selección Mexicana de Judo. Y con la medallista olímpica Prisca Alcaraz es una inspiración para mí, me ayuda mucho junto con Paulina Martínez”.

Sobre los consejos que la histórica judoca le ha brindado, Ariadna Yarey Chávez reveló: “me dice que lo disfrute, que la preparación ha valido la pena”.

Sobre ser la abanderada de la delegación mexicana, la originaria Quintana Roo mencionó que “es un orgullo, la emoción, quería llorar, estoy muy orgullosa de lo logrado, gracias a eso estoy aquí y pronto en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Ariadna Yarey Chávez, de la categoría femenil de judo -78 kg, es campeona de la olimpiada nacional 2025 y subcampeona en 2026. Ostenta dos medallas de plata que ganó este año en las Copas Panamericanas Cadete y Junior, en Lima, Perú; fue quinto lugar del campeonato panamericano Cadete individual y séptimo puesto en el Campeonato Mundial Cadete de Guayaquil 2026.

“Las aspiraciones son buenas, el entrenamiento y en cuerpo y mente estamos bien, la preparación junto a mi entrenador, agradecer a la presidenta del COM por esta oportunidad de llevar la bandera”, agregó la octava mundial del ranking mundial cadete de la Federación Internacional de Judo (471 puntos).

Promesa de la natación

Daniel Saborio Grillo, nacido en el 1 de julio del 2009, perfila con gran ímpetu en la natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Lo hecho en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 elevan sus expectativas.

“Se siente mucha emoción para estos juegos, mi expectativa es mejorar y ganar experiencia, es un poco de carga, pero es algo que me motiva a dar más”, dijo Daniel Saborio Grillo tras su nombramiento como abanderado.

El nadador confirmó que en Dakar competirá en las categorías de 200 metros libre, el 400m y el 800m.

“Sería en Veracruz (el mayor reto hasta ahora), proceso difícil, batallé para dar la marca, al final se logró. Es un orgullo representar a México siendo abanderado”.

El nacido en el estado de Nuevo León presume en sus logros recientes la medalla de plata en 400m libre, plata en relevos 4/100 libre varonil, oro en relevo 4/100 libre mixto y bronce en 200m libre del Abierto Mexicano de Natación en piscina corta 2025.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Daniel se adjudicó el oro en relevo mexicano 4/200m libre. Mientras que en el selectivo de este año, fue primer lugar en los 800m libre.

“He preguntado (a los deportistas experimentados y olímpicos) cómo se prepararan, es lo que quiero, tener más de esta competencia y aprender a actuar en estas situaciones”, refirió el nadador sobre la convivencia con medallistas olímpicos e históricos deportistas que acudieron a la ceremonia.