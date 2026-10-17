Jordan Carrillo evita la derrota ante Tigres, pero Chivas suma 4 partidos sin victoria 

En el cierre del torneo, justo cuando más importa cómo llega un equipo, Chivas sigue dejando dudas y ante Tigres, que jugó 45 minutos con 10 hombres, apenas logró el empate (1-1) gracias al primer gol de Jordan Carrillo.

Otro partido donde todo se le complica al Rebaño por errores propios. Exceso de confianza, nula profundidad y pese a que Carrillo se estrenó con la rojiblanca, hay algunos jugadores que siguen con un nivel muy bajo.

Los Tigres, que venían de tres victorias, complicaron mucho al Reaño en su casa. Jugó bien, presionó alto y consiguió el primer gol gracias a Brunetta en el minuto 36.

Chivas suma 4 partidos sin victoria MEXSPORT

Sin embargo, la estrella de los Felinos perdió la cabeza en el ocaso del primer tiempo. Le puso los tachones a Leonel Calderón, en una jugada intrascendente, y el central le mostró la tarjeta roja, a segundo de finalizar el primer tiempo.

Chivas, sin profundidad y preocupa el cierre de torneo

Chivas tuvo poco más de 45 minutos para darle la vuelta al partido, pero solamente logró el empate. Muchos jugadores no andan finos, los delanteros no andan finos de cara a la portería y en los cambios, se descompuso el equipo.

Pesé a ello, la buena noticia es que Jordan Carrillo por fin mojó. Un balón dentro del área, el sinaloense alcanzó a desviar y puso el empate.

Después de mucho tiempo sin actividad, Carrillo entró y solucionó un partido complicado para Chivas, sin embargo, no pudo hacer más para lograr los tres puntos.

Cuatro partidos sin victoria para Chivas

Desde el 13 de septiembre, cuando le ganó 3-0 a Pumas en el Estadio Akron, Chivas no consigue la victoria en el Apertura 2026.

Tres empates (América, Atlas y Tigres) y una derrota (Querétaro) y con ello, el cierre del torneo para buscar la Liguilla se complica para Chivas.

De momento se mantiene en el cuarto lugar con 20 puntos, pero hay oportunidad de que bajen de lugar.

La siguiente semana es fecha doble en la Liga MX y el Rebaño no saldrá de la Perla Tapatía, enfrentará a Necaxa el próximo martes en el Akron.