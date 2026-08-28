Vuce deja abierta la puerta a un posible regreso de Gignac

El delantero francés, André Pierre Gignac, podría volver a formar parte de la plantilla de los Tigres de la UANL, según dejó entrever el Director Técnico del equipo, Víctor Manuel Vucetich.

Aunque no se ha trabajado en la reintegración del jugador, Vucetich dijo que la posibilidad existe debido a que el jugador, según tiene entendido, tiene contrato vigente con la institución.

No hemos platicado nada al respecto. He sabido por conducto de ustedes (los medios de comunicación), ya ves que ustedes sí se la saben de todas todas en ese sentido (risas), y creo que Gignac pertenece a Tigres.

“Si él acepta, creo que sería de mucho beneficio para la institución, ayudaría muchísimo, pero esto hay que llevarlo a cabo poco a poco, ver ese momento coyuntural que se pueda estar presentando”, expresó el estratega de 71 años de edad.

Víctor Manuel Vucetich fue presentado como técnico interino y Director Deportivo del equipo tras la renuncia de Guido Pizarro y la baja de Gerardo Torrado, quienes tenían ambos cargos, respectivamente.

“Vuce” también lamentó el regreso al futbol mexicano de los jugadores que han dejado Europa, como el caso de César el “Chino” Huerta, a los Pumas de la UNAM.

No sé cuáles son los motivos o razones por que se tuvo que tomar esa decisión de regresar. Desde luego que no es positivo, pero habría que analizar muy bien las razones para poder saber cual fue la situación. Creo que también tuvo una lesión y esa lesión le afectó. Y en Europa si no estás bien, te demanda muchísimo, aunado a que no es un jugador de la localidad, no es del ámbito europeo”, dijo.

El próximo encuentro de los Tigres en la Jornada 6 del Torneo de Apertura 2026 será ante Santos Laguna, este sábado 29 de agosto, en el Territorio Santos Modelo. El cuadro regiomontano se ubica en el lugar número 15 de la tabla general con sólo 4 puntos luego de cinco jornadas disputadas.