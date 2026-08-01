De la estabilidad al caos: Tigres suma seis técnicos en cinco años tras la salida de Tuca Ferretti

Los Tigres de la UANL tendrán un nuevo entrenador tras la salida de Guido Pizarro de la dirección técnica del club. El próximo técnico será el séptimo que ocupe el banquillo felino desde que terminó la etapa de Ricardo “Tuca” Ferretti en 2021.

Después de mantener durante 11 años al mismo entrenador, Tigres no ha encontrado la misma estabilidad en el banquillo. Desde la salida de Ferretti, seis técnicos han encabezado al primer equipo y ninguno ha permanecido más de dos años en el cargo.

Miguel Herrera, Diego Cocca, Marco Antonio “Chima” Ruiz, Robert Dante Siboldi, Veljko Paunovic y Guido Pizarro han dirigido al conjunto regiomontano durante los últimos cinco años. Ahora, la directiva deberá elegir al séptimo entrenador de esta etapa.

'Tuca' Ferretti dando instrucciones a Gignac. Mexsport

Los entrenadores de Tigres tras la salida del Tuca Ferretti

Después del Clausura 2021, Tigres puso fin a la era de Ricardo Ferretti al frente del club. Una etapa que comenzó en 2010 y se convirtió en la más exitosa de la institución.

Bajo su dirección, Tigres ganó cuatro títulos de Liga MX, una Copa MX, una Liga de Campeones de Concacaf y una Campeones Cup, además de alcanzar el subcampeonato de la Copa Libertadores y del Mundial de Clubes.

Tras su salida, Miguel “Piojo” Herrera asumió la dirección técnica. Permaneció poco más de un año al frente del equipo y terminó su etapa sin conseguir títulos.

Miguel Herrera con Tigres. Mexsport

Diego Martín Cocca fue elegido como su reemplazo, pero su paso por Tigres duró menos de dos meses debido a que dejó el club para asumir la dirección técnica de la Selección Nacional de México.

Marco Antonio “Chima” Ruiz tomó entonces el puesto y también tuvo una etapa menor a dos meses. Después de dirigir al primer equipo, regresó como coordinador de fuerzas básicas hasta su salida en julio de 2024.

Robert Dante Siboldi fue el siguiente entrenador. El uruguayo permaneció una temporada al frente de Tigres y durante su gestión consiguió un título de Liga MX, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

Siboldi en su etapa en Tigres. Mexsport

Luego de su polémica salida, Siboldi fue reemplazado por Veljko Paunovic. El entrenador permaneció menos de un año en el cargo y terminó su etapa sin títulos. Su salida también estuvo rodeada de polémica por un presunto rompimiento con los jugadores.

Guido Pizarro, el sexto entrenador de esta etapa

En ese contexto, Guido Pizarro pasó directamente de jugador a entrenador y tomó la dirección técnica de Tigres.

El argentino permaneció 16 meses al frente del equipo. Aunque no consiguió títulos durante su etapa, llevó al conjunto felino a una final de Liga MX y a otra de la Concacaf.

Su salida también estuvo acompañada de polémica ante un supuesto rompimiento con la directiva por diferencias relacionadas con los refuerzos del equipo.

Guido Pizarro dejó el banquillo de Tigres. Mexsport

Mientras la directiva define al nuevo responsable del banquillo, Hernán Elizondo y Carlos Turrubiates estarán al frente del equipo para el partido contra Querétaro en la Jornada 3 y para afrontar la Leagues Cup.

De esta forma, Tigres continúa con los cambios en la dirección técnica después de una etapa de 11 años con Ferretti. Desde su salida en 2021, ningún entrenador ha logrado mantenerse durante un periodo prolongado y el club se prepara para iniciar su séptimo proceso en cinco años.