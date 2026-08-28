El Potro Gutiérrez utiliza el “Believe” de Ted Lasso para motivar a Cruz Azul

Raúl “Potro” Gutiérrez comenzó una nueva etapa como director técnico de Cruz Azul femenil y, durante sus primeros entrenamientos al frente de la Máquina, recurrió a una de las imágenes más reconocidas de la serie Ted Lasso para enviar un mensaje a sus jugadoras.

El entrenador mexicano asumió la dirección técnica del equipo hace unos días en sustitución de Israel del Real, quien fue cesado tras la derrota de Cruz Azul por marcador de 10-0 ante el América.

Ahora, en su primera semana de trabajo con el conjunto cementero, una publicación en las redes sociales del club mostró al “Potro” Gutiérrez utilizando la palabra “Believe”, convertida en uno de los principales símbolos de la serie protagonizada por Ted Lasso.

Potro Gutiérrez usa el “Believe” de Ted Lasso

Cruz Azul femenil compartió en sus redes sociales una fotografía correspondiente a uno de los entrenamientos del equipo bajo las órdenes de Raúl Gutiérrez.

En la imagen aparece el técnico mexicano dando una charla a las jugadoras y sosteniendo una imagen con el característico cartel de la palabra “Believe”, utilizado por el entrenador en la serie Ted Lasso.

El mensaje apareció durante los primeros días de trabajo del nuevo cuerpo técnico y antes del próximo compromiso de Cruz Azul femenil, que enfrentará a FC Juárez.

La imagen compartida por el club llamó la atención por la referencia directa a uno de los elementos más identificados con la serie y por la forma en la que el técnico mexicano trasladó este mensaje al trabajo con su nuevo equipo.

¿Qué significa “Believe” en Ted Lasso?

La palabra “Believe”, que en español significa “cree”, representa una de las principales ideas utilizadas por Ted Lasso durante la serie.

Dentro de la historia, el entrenador utiliza el mensaje como una forma de motivar a sus jugadores para confiar en ellos mismos y en las posibilidades del equipo, incluso en momentos complicados.

El cartel con la palabra se convierte en un elemento recurrente y forma parte de los momentos previos a los partidos. Antes de salir al campo, los jugadores lo tocan como parte de un ritual que representa la confianza y la unión del grupo.

A lo largo de la serie, el “Believe” se mantiene como uno de los principales símbolos de la filosofía del personaje y se convirtió también en un ícono entre los seguidores de la producción y los aficionados al futbol.

Ahora, el “Believe” apareció durante uno de los primeros entrenamientos del nuevo entrenador de Cruz Azul femenil.