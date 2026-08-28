Pato O'Ward, noveno en práctica de IndyCar en Milwaukee

Pato O’Ward inició su penúltimo fin de semana de actividad en la temporada 2026 de IndyCar con las prácticas en el óvalo de Milwaukee, donde impuso el noveno mejor tiempo.

El mexicano, quien ganó en el óvalo de una milla en 2024, enfrenta la única fecha doble del calendario de este año, en el que buscará revertir los malos resultados de las citas en Gateway y Nashville, donde estuvo lejos de pelear por el triunfo.

O’Ward registró una vuelta de 23.188 segundos durante el ensayo de este viernes, totalizando 46 giros con el Arrow McLaren No. 5. Con ello, finalizó a dos décimas del primer lugar, mientras que la brecha en cuanto a velocidad fue de 1.5 millas por hora.

Al regiomontano le quedan tres carreras en el campeonato, en el que intentará maximizar todas las oportunidades posibles. Actualmente es quinto en la clasificación general, situándose a 154 puntos del líder y a 63 del sublíder.

La práctica fue liderada por Josef Newgarden, cuya vuelta fue de 22.919 s en el óvalo. Al estadounidense le siguieron el novato Dennis Hauger y el español Alex Palou, quien busca asegurar su quinto título este fin de semana.

A pesar de tener un fin de semana caótico en Washington D.C., el español supera por 91 unidades a Kyle Kirkwood, ganador en Washington D.C., quien protagonizó un accidente poļémico con Christian Rasmussen durante la práctica de este viernes, en el que ambos colisionaron y acabaron en el muro de contención.

Palou sólo necesita salir de la primera carrera del fin de semana con diferencia de 108 unidades sobre Kirkwood y el resto de sus oponentes para sellar la corona; en caso contrario, la brecha debe ser de 54 puntos una vez que termine la competencia del domingo.

¿A qué hora y por dónde ver las carreras de la IndyCar en Milwaukee?

La calificación y las dos carreras de la IndyCar en Milwaukee podrán verse por Disney Plus. Una sola calificación definirá la parrilla de las dos competencias, empezando a las 9:05 hrs. (Tiempo del Centro de México).

La primera competencia arrancará este sábado 29 de agosto a las 12:30 hrs y, en televisión, se verá en ESPN 3 en la República Mexicana, mientras que la justa del domingo 30 dará inicio a las 11:30 hrs, con cobertura en ESPN 4.