Con Santiago Giménez en la grada, el AC Milan de Ruben Amorim suma su segunda victoria en la Serie A

Santiago Giménez volvió a quedar fuera de la convocatoria del AC Milan de Ruben Amorim y observó desde la grada la victoria de su equipo por 2-0 ante el Venezia, en la segunda fecha de la Serie A.

La ausencia del delantero mexicano se produjo por segundo partido consecutivo, en medio de la situación que atraviesa durante los últimos días del mercado de fichajes. El entrenador portugués ya dejó claro que no cuenta con el atacante para la primera parte de la temporada.

Santiago Gimenez está borrado del Milan. AFP

Victoria del AC Milan ante Venezia

El AC Milan enfrentó al Venezia en su primer partido como local de la temporada y tuvo que esperar hasta la segunda mitad para abrir el marcador después de un primer tiempo en el que ninguno de los dos equipos consiguió marcar.

El encuentro se mantuvo sin goles durante los primeros 45 minutos y fue hasta el minuto 69 cuando Gonçalo Ramos apareció para poner en ventaja al conjunto dirigido por Ruben Amorim.

Alexis Saelemaekers encontró al delantero portugués con un pase al espacio y Ramos definió de primera para marcar el primer gol del partido y darle la ventaja a los locales.

Rubén Amorim enfrenta su primera temproada con el Milan. REUTERS

El segundo tanto llegó 20 minutos después después de que Ardon Jashari sacara un disparo que fue detenido inicialmente por el arquero. Sin embargo, el guardameta dejó un rebote dentro del área y Redouane Halhal terminó chocando con el balón, enviándolo a su propia portería para decretar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Il Diavolo sumó su segunda victoria en el inicio de la Serie A y se mantiene en la parte alta de la clasificación. El próximo compromiso del conjunto milanista será una visita a la Juventus de Turín el siguiente domingo.

Santiago Giménez vio el partido desde la grada

Mientras el Milan consiguió los tres puntos en el campo, Santiago Giménez permaneció en la grada del Estadio San Ciro a la espera de conocer dónde continuará su carrera.

El delantero mexicano no fue incluido en la convocatoria por segundo encuentro consecutivo y continúa fuera de los planes de Ruben Amorim, quien ya explicó que no considera adecuado trabajar con un número excesivo de jugadores en la plantilla.

La situación obliga al atacante a buscar una salida durante los últimos días del mercado de fichajes en Italia. En caso de no encontrar un nuevo equipo, tampoco formaría parte del plantel considerado por el técnico portugués durante la primera mitad de la temporada.

El Porto habría llegado a un acuerdo con Santiago Gimenez, falta el arreglo en entre clubes. MEXSPORT

El Porto se mantiene como una de las opciones que han aparecido para el mexicano. Sin embargo, la operación todavía no se concreta debido a las expectativas económicas del Milan.

La primera oferta de los Dragones no fue aceptada por el club italiano, aunque se ha reportado que las negociaciones continúan y podrían avanzar durante los próximos días.

Por ahora, Santiago Giménez no trabaja al parejo de sus compañeros y continúa esperando una definición sobre su futuro.