¿Dónde ver el Pachuca vs Chivas?

Las Chivas de Gabriel Milito tratarán de alargar su buena racha y no resentir la salida de Armando “La Hormiga” González, donde suma tres triunfos en fila, tomando en cuenta Liga MX y Leagues Cup. Este sábado 29 de agosto visitará al Pachuca dentro de la jornada 6 del Apertura 2026, cuadro que vive un panorama distinto.

En los últimos duelos entre ambos equipos, el Guadalajara domina esta estadística al sumar cinco victorias consecutivas.

Las Chivas son cuarto lugar general del Apertura 2026 de la Liga MX, con 10 puntos Mexsport

CANAL DE TV PARA VER EL PACHUCA VS CHIVAS:

- TV: FOX.

- Streaming: FOX One.

- En EU: TUDN y Univisión.

Hora: 5 de la tarde, tiempo de la CDMX.

El Pachuca está ubicado en lugar 14 de la tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX, con cuatro puntos Mexsport

Para este partido, Chivas también llega con 10 de los últimos 12 puntos disputados, mientras Pachuca no gana desde la Fecha 1.

En su último enfrentamiento en la Liga MX, se dio en la Jornada 1 del Clausura 2026 con victoria de 2-0, con goles de Armando “La Hormiga” González y Daniel Aguirre.

Otra racha positiva que tiene el Rebaño Sagrado es la siguiente: de los últimos cuatro enfrentamientos en el Estadio Hidalgo suma tres triunfos y un empate.

Este viernes 28 de agosto, Pachuca hizo oficial su sexto fichaje para el Apertura 2026, el del mediocampista colombiano Andrés Arroyo, de 24 años. El originario de Montería, Córdoba, proviene del Club Everton de Viña del Mar.

Los dirigidos por Benjamín Mora tratarán de quitarse la supremacía de Chivas, que acumula ocho partidos sin ganarle al cuadro rojiblanco. La última victoria de los Tuzos sobre el Guadalajara en casa se remonta a la fecha 5 del Clausura 2022, con anotación de Víctor Guzmán y autogol de Gilberto Sepúlveda.