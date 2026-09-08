Gaetanna Alhach hace historia: la mexicana gana la Etapa 1 del Giro della Lunigiana 2026

La ciclista mexicana Gaetanna Alhach, integrante del equipo A.R. Monex Open Femenil, hizo historia este martes al conquistar la Etapa 1 del 5º Giro della Lunigiana 2026, competencia que se disputa en Italia.

Alhach se impuso en el recorrido de Marinella a Arcola, de 69 kilómetros, y además de quedarse con la victoria, se enfundó el jersey de líder general y el jersey de mejor joven de la competencia.

El podio de la primera etapa lo completaron Giulia Costa-Staricco y Elena D’Agnese, quienes acompañaron a la mexicana en los primeros puestos.

Gaetanna Alhach, primera mexicana en ganar una etapa del Giro della Lunigiana

La victoria de Gaetanna Alhach tiene un significado especial para el ciclismo mexicano, ya que se convirtió en la primera mexicana en ganar una etapa del Giro della Lunigiana.

La carrera tuvo un recorrido de 69 kilómetros, mayormente plano, pero con un ritmo sumamente explosivo. Más de 70 corredoras tomaron la salida, con la presencia de equipos de primer nivel del ciclismo italiano y varias campeonas del mundo en pista.

A pesar del alto nivel de la competencia, la ciclista mexicana encontró el momento perfecto para marcar la diferencia.

Ataque de Gaetanna Alhach a un kilómetro de la meta

Desde el inicio de la carrera, la estrategia del director deportivo Erick Villicaña fue clara: el equipo A.R. Monex Open Femenil salió en busca de la victoria con una propuesta agresiva.

Las corredoras del conjunto mexicano se mantuvieron bien posicionadas dentro del pelotón y esperaron el momento indicado para lanzar el movimiento definitivo.

Ese momento llegó a falta de apenas un kilómetro para la meta.

Gaetanna Alhach lanzó un ataque que ninguna de sus rivales pudo responder. La mexicana se escapó en solitario y mantuvo la ventaja hasta cruzar la línea de meta en Arcola, consiguiendo una victoria histórica.

Con este triunfo, Alhach no solamente ganó la Etapa 1 del Giro della Lunigiana, sino que también se quedó con el liderato general y el jersey de mejor joven.

¿Cuándo es la Etapa 2 del Giro della Lunigiana 2026?

La Etapa 2 del Giro della Lunigiana 2026 se disputará este miércoles 9 de septiembre, con un recorrido de Arcola a La Spezia.

La segunda jornada tendrá una distancia cercana a los 79.9 kilómetros, en la que Gaetanna Alhach buscará defender el jersey de líder general y mantener al ciclismo mexicano en lo más alto de la competencia.