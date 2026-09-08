Charles Leclerc genera dudas para el GP de España tras su fuerte choque en Monza

El piloto monegasco Charles Leclerc está en duda para el Gran Premio de España de este fin de semana, esto luego de que algunos medios europeos señalaron que podría haber secuelas luego de su fuerte impacto ocurrido el pasado domingo en el Gran Premio de Italia.

En la carrera en Monza, Leclerc sufrió un choque a más de 50 fuerzas G en los primeros giros de la carrera, esto después de un arranque difícil en el que tuvo un encuentro con su compañero Lewis Hamilton. El piloto de Mónaco perdió el control de su monoplaza cuando ingresaba a la Parabólica en un incidente similar al que tuvo en el 2020.

A pesar de la severidad del golpe, el piloto logró salir del habitáculo por sus propios medios. Aunque las revisiones preliminares realizadas en el centro médico del trazado italiano descartaron fracturas o lesiones de gravedad, la fuerza del impacto obligó a programar evaluaciones adicionales previo a la siguiente fecha del calendario que se realizará en el circuito de Madring.

En un inicio, Leclerc quedó sentado en el suelo del circuito y tuvo que recibir atención médica. El propio piloto reconoció que, por un instante, estuvo aturdido ante la severidad de la colisión.

El retorno en MadRing y la urgencia de Ferrari

Según el medio GP Blog, Ferrari ha realizado diversas evaluaciones médicas complementarias que eran el último obstáculo que debía superar el monegasco antes de subir de nuevo al automóvil. Una vez completados los estudios se determinó que podría competir el fin de semana.

Tercer abandono del año para el piloto de Ferrari Fórmula 1

Sin embargo, otros rumores sugieren que Haas ha sido advertido de que podrían perder al británico Oliver Bearman en Madrid, quien es piloto de la escudería americana pero también reserva de Ferrari. Esto podría llevar a que el australiano Jack Doohan, quien es reserva del equipo de Estados Unidos, tome el asiento a lado del francés Esteban Ocon.

Las dudas quedarán despejadas este jueves cuando Ferrari inicie el día de medios en el trazado madrileño.