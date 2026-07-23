Tri sub-23 busca el bicampeonato de los Centroamericanos, algo que no logra desde hace 88 años

La selección mexicana sub-23 llega a Santo Domingo 2026 con siete oros en el futbol varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero también con una cuenta pendiente que se remonta a casi nueve décadas: repetir el oro.

El técnico Eduardo Arce buscará conquistar el bicampeonato por primera vez desde 1938. La última ocasión en que el futbol mexicano ligó campeonatos fue entre San Salvador 1935 y Ciudad de Panamá 1938.

“(La obligación) Creo que siempre está, más en este tipo de competencias que son de un nivel donde México sobresale, hay que intentar ganar”, afirmó Eduardo Arce, director técnico.

El equipo tricolor quedó ubicado en el Grupo A, junto a Venezuela, República Dominicana y Guatemala. El debut será el jueves 30 de julio frente a la Vinotinto, en el Estadio Cibao. Después, México se trasladará a La Vega para enfrentar a los anfitriones el sábado 1 de agosto en el Estadio Cóndor, antes de cerrar la primera fase el lunes 3 ante Guatemala.

En las 22 ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en las que se ha disputado el torneo de futbol varonil, México encabeza la lista de campeones con siete medallas de oro. Cuba suma cinco, Colombia tiene tres, mientras que El Salvador, Venezuela y las extintas Antillas Holandesas cuentan con dos. Costa Rica completa la lista con un título.

Para buscar la presea de oro, Cruz Azul es el club que más futbolistas aporta al plantel, con cinco jugadores. Chivas suma tres y el Tapatío uno más. América y Pumas no tienen representantes en la convocatoria.

TRI FEMENIL

La selección mexicana femenil sub-23 llega a la justa regional después de vencer 3-0 a República Dominicana, anfitrión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en su último partido de preparación.

El conjunto dirigido por Vanessa Martínez debutará el 29 de julio contra Puerto Rico. Posteriormente se medirá con Colombia el 31 de julio y cerrará la fase de grupos ante Jamaica el 2 de agosto.