¡EN VIVO! Consulta la prueba de Ruta en el Mundial de Ciclismo con Isaac del Toro como gran figura
Sigue el minuto a minuto del ciclista bajacaliforniano del UAE Team Emirates en el exigente circuito de Montreal frente a las potencias del WorldTour
El pelotón comienza a estirarse muy pronto, pues un grupo de unos 12 corredores han subido el ritmo de competencia. Del Toro va con el grupo principal con el resto de los favoritos.
Este es el recorrido que el pelotón tiene ante sí con mira de llegar a la meta.
El pelotón ya rueda en busca de llegar a la meta. Del Toro destaca entre el equipo mexicano.
La competencia cobra relevancia cuando no está en la línea de salida el vigente monarca de la prueba, el esloveno Tadej Pogacar, quien se recupera de una dura caída durante La Vuelta a España. Isaac del Toro, Wout van Aert y Remco Evenepoel destacan en la primera línea de favoritos.
La prueba varonil contempla un recorrido de 273.4 kilómetros entre Brossard y Montreal, con 3,803 metros de desnivel positivo.
En el circuito de Mont-Royal los corredores deberán dar 12 vueltas sobre un trazado de 13.4 kilómetros, con rampas de hasta 11 por ciento de inclinación conllegada situada en Parc Jeanne-Mance.
El mexicano Isaac del Toro afronta la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal como uno de los ciclistas a seguir dentro del pelotón de 184 competidores.