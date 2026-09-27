¡EN VIVO! Consulta la prueba de Ruta en el Mundial de Ciclismo con Isaac del Toro como gran figura

06:59 Hoy habrá un nuevo monarca

La competencia cobra relevancia cuando no está en la línea de salida el vigente monarca de la prueba, el esloveno Tadej Pogacar, quien se recupera de una dura caída durante La Vuelta a España. Isaac del Toro, Wout van Aert y Remco Evenepoel destacan en la primera línea de favoritos.