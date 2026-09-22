Legítimo aspirante al trono: Isaac del Toro va por el maillot arcoíris en el Mundial de Canadá

El Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026 se presenta como una edición sumamente abierta para el pelotón. La ausencia obligada por lesión del esloveno Tadej Pogacar, vigente bicampeón mundial de las ediciones 2024 y 2025, rompe con la hegemonía reciente tras su aparatoso accidente en la Vuelta a España. Esta situación deja vacante el codiciado maillot arcoíris y abre un abanico de aspirantes reales al triunfo en territorio canadiense, un escenario donde el mexicano Isaac del Toro destaca con luz propia.

El ciclista bajacaliforniano llega encendido a la prueba reina tras proclamarse campeón del Gran Premio de Montreal 2026, donde firmó una espectacular remontada frente al francés Paul Seixas. Además, Del Toro ratificó su extraordinario estado de forma al adjudicarse el sexto lugar de la contrarreloj individual en la jornada inaugural de esta misma cita mundialista, consolidándose como la máxima figura de la delegación tricolor. Tras completar un estricto ciclo de preparación en altitud en Colorado, el "Torito" se reporta listo para buscar suceder a su compañero del equipo UAE Team Emirates en el trono mundial.

Su probada capacidad para afrontar puertos explosivos de montaña y resistir en extenuantes jornadas de gran fondo lo coloca al mismo nivel de figuras consagradas del deporte como el belga Remco Evenepoel —flamante campeón de la vigente edición en la prueba de la contrarreloj— o el español Juan Ayuso. Junto a ellos, la nómina de contendientes incluye a ciclistas provenientes de las grandes vueltas europeas como Primoz Roglic y Richard Carapaz, así como a clasicómanos de la talla de Wout van Aert y Mathieu van der Poel.

Aspectos técnicos del recorrido Brossard-Montréal

Para conquistar la gloria en Montreal, los escaladores y estrategas deberán dominar un trazado de alta resistencia física que se compone de los siguientes puntos clave:

Distancia total de fondo: La prueba élite contará con un trazado exigente de 273.7 kilómetros con salida en Brossard y meta en la Avenue du Parc, acumulando más de 3,800 metros de desnivel.

La prueba élite contará con un trazado exigente de 273.7 kilómetros con salida en Brossard y meta en la Avenue du Parc, acumulando más de 3,800 metros de desnivel. El circuito final: Los corredores darán vueltas al tradicional circuito urbano de Mont Royal, donde el desgaste de los kilómetros acumulados seleccionará el grupo de vanguardia.

Los corredores darán vueltas al tradicional circuito urbano de Mont Royal, donde el desgaste de los kilómetros acumulados seleccionará el grupo de vanguardia. Voie Camillien-Houde: Cota principal del circuito con 1.8 kilómetros al 8% de pendiente media. Se corona a solo 11 kilómetros de la meta y es el punto clave para los ataques.

Cota principal del circuito con 1.8 kilómetros al 8% de pendiente media. Se corona a solo 11 kilómetros de la meta y es el punto clave para los ataques. Cote de Polytechnique: Segunda embestida del trayecto, con 780 metros al 6% y rampas máximas que alcanzan el 10% de inclinación.

Segunda embestida del trayecto, con 780 metros al 6% y rampas máximas que alcanzan el 10% de inclinación. Cote Pagnuelo: Un repecho explosivo de 534 metros al 7.5% localizado a solo 3 kilómetros de la línea de meta.

Un repecho explosivo de 534 metros al 7.5% localizado a solo 3 kilómetros de la línea de meta. Llegada en ascenso: La recta final pica hacia arriba con los últimos 500 metros al 4% de inclinación, demandando potencia absoluta para definir al nuevo monarca mundial.

¿Cuándo es la competencia de Ruta del Mundial?

El Mundial de Ciclismo de Ruta concluirá el domingo 27 de septiembre con la competencia reina de ruta a partir de las 7:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).