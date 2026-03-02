¡Juninho explota en los Pumas! En 2 meses en Liga MX ya igualó lo que hizo en todo el 2025 en Brasil

El delantero brasileño Juninho ha comenzado con el pie derecho su etapa en los Pumas y se ha consolidado como el goleador auriazul en el Clausura 2026, con cuatro anotaciones en apenas ocho partidos. Lo más llamativo es que logró igualar la cantidad de goles que consiguió durante todo 2025 con el Flamengo de Brasil, donde también militó como delantero.

Durante su paso por el Flamengo, Juninho disputó varias competencias importantes, incluyendo la Primera División de Brasil, la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes y el Campeonato Carioca. A pesar de la limitada cantidad de minutos y oportunidades, anotó un total de cuatro goles: dos en el Campeonato Carioca, uno en la liga brasileña y uno en la Libertadores, cifras que quedaron cortas para un club que pelea por todos los títulos.

El brasileño Juninho ha contribuido con goles y asistencias con los Pumas Mexsport

Al llegar a los Pumas, surgieron dudas sobre su rendimiento debido a su rol como suplente en Brasil y sus números discretos como delantero. Sin embargo, Efraín Juárez, técnico del equipo, le ha dado confianza, utilizándolo en ocho partidos, cinco de ellos como titular, disputando 426 minutos y anotando ya cuatro goles.

Con su arranque goleador, Juninho no solo igualó su registro de 2025 en dos meses, sino que también ha contribuido a que los Pumas se mantengan invictos en el Clausura 2026. Su desempeño resulta alentador, pues se encuentra a solo tres goles del líder de goleo, Joao Pedro, quien suma siete tantos a falta de nueve jornadas de la fase regular.

Si mantiene este ritmo, Juninho podría convertirse en una de las piezas clave del ataque universitario y superar lo que logró en su paso por Brasil, consolidándose como un referente ofensivo del torneo mexicano.