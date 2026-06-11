‘¡Viva México cab…!’, ‘Canelo’ presente en el México - Sudáfrica

Una de las figuras del deporte mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se dio cita en el Estadio Ciudad de México para presenciar el duelo inaugural del Mundial, entre la Selección Mexicana y Sudáfrica. El boxeador tapatío estuvo acompañado por su esposa Fernanda Gómez.

La pareja lució una chamarra verde con la leyenda ‘Viva México cab… El origen ante todo’.

La chamarra con la que llegaron 'Canelo' Álvarez y su esposa Reuters

Previo al México-Sudáfrica, el excampeón mundial de los supermedianos apostó 100 mil dólares (1,737,900 pesos mexicanos) a favor de los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre. De ganar, recibiría 139 mil 918.84 dólares (2,431,877 pesos mexicanos).

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá al ring el próximo 12 de septiembre, cuando enfrente a Christian Mbilli, un rival que ya había sonado años antes.

Saúl 'Canelo' Álvarez y su esposa Fernanda Gómez Reuters

En el Estadio CDMX también figuraron Jürgen Klopp, Oscar ‘Conejo’ Pérez, Enrique Borja, el actor Julián Gil, entre otros.

Asimismo, Luchito, el aficionado mexicano que se hizo viral por conseguir que los jugadores de Sudáfrica le firmaron su álbum, también acudió al Estadio CDMX con el objetivo de conseguir una entrada para ver el México – Sudáfrica.

Javier Aguirre repetirá la experiencia de disputar en casa en un Mundial, 40 años después de que lo hiciera en 1986 como jugador.

“Desde que llegué hace 22 meses, no he tenido mayor emoción que volver a vivir un Mundial en casa”, expresó el técnico de 67 años.