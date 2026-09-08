Vinicius, abucheado en el Bernabéu tras la victoria en Champions; Mourinho lo protege

El Real Madrid debutó con victoria en la Champions League al imponerse 2-1 al Inter en el Santiago Bernabéu, pero una de las imágenes más comentadas de la noche no tuvo que ver con los goles.

En el minuto 87, tras el descuento de los italianos, José Mourinho decidió sustituir a Vinicius Junior. El brasileño, que había sido activo, pero sin conseguir contribución directa al marcador, escuchó una sonora pitada de una parte de la grada mientras abandonaba el terreno de juego.

Ante los abucheos, el propio Vinicius respondió aplaudiendo hacia las gradas. En ese momento, Mourinho se levantó del banquillo, acompañó al jugador hacia la zona técnica y se sumó a los aplausos de forma ostensible, en un claro gesto de respaldo público.

Vinicius en el partido entre Real Madrid vs Inter de Champions REUTERS

El técnico portugués no se limitó a eso: cuando el extremo se giró hacia algunos aficionados, Mourinho lo envolvió en un cálido abrazo y le dio varias palmadas en la espalda, protegiéndolo de la hostilidad de una parte del público.

El episodio reflejó tanto la tensión del partido, en el que el Madrid sufrió más de la cuenta pese a ponerse 2-0, como la sintonía actual entre el entrenador y su jugador. Mourinho no quiso mirar hacia otro lado y convirtió la sustitución en un acto de apoyo visible, amortiguando en parte la pitada con su propia reacción.

Mucha tensión entre los merengues y Vinicius

La relación entre Vinicius y una parte de la afición del Real Madrid atraviesa un momento delicado. Pese a que el brasileño acaba de renovar su contrato y se ha comprometido a seguir en el club, la inconformidad de sectores del Bernabéu se ha hecho evidente en varias ocasiones esta temporada.

El rendimiento irregular del extremo, lejos de su mejor versión, ha generado críticas y silbidos que no cesan ni siquiera en noches de victoria.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Mourinho no eludió el tema de los pitos y defendió a su jugador con claridad. El técnico reconoció abiertamente que Vinicius aún no se encuentra en su mejor estado de forma.

Ha trabajado mucho. Todos lo sabemos. No está todavía en forma, no está todavía el que mata en el uno contra uno”, afirmó.

Mourinho cerró su intervención con un mensaje directo a la grada y al entorno: “Trabaja mucho, pero quien lo deja todo merece respeto”.