Mourinho pide a los árbitros proteger a Vinícius Jr

José Mourinho, técnico del Real Madrid, mostró su descontento con el trato que recibe Vinícius Jr por parte de los árbitros y señaló que los colegiados son los que deben de proteger a los jugadores en la cancha.

“En la reacción al insulto no racista ni homófobo pienso que puede controlarse con la grada adversaria. Pero en el juego, las patadas, faltas, penaltis, toda esta acumulación de frustración, es responsabilidad del juez (árbitro). El árbitro tiene que proteger a todos los jugadores y tiene que proteger el juego”, declaró en conferencia de prensa, previo al partido contra la Real Sociedad.

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Asimismo, el técnico luso señaló que hay una diferencia en el arbitraje con Vinícius Jr con respecto a otros futbolistas.

“Los jugadores son como los niños pequeños, van hasta donde permites que vayan. Si puedo machacar a Vini, presionarlo físicamente o con palabras, si la tarjeta amarilla me llega después de hacer 10 faltas, si puedo llegar casi a la agresión... Es un tratamiento que no me gusta”, mencionó.

José Mourinho quiere partir de cero en su regreso al Bernabéu Reuters

En el mismo tenor, aseguró que cree en el arbitraje español y su honestidad.

“Confío en el arbitraje español. Después del partido, a veces hay cosas que no me gustan. Pero no pienso que hay un árbitro en España hoy en día que va en campo pensando que es amigo de Negreira o que Negreira le pidió un favor años atrás. Creo en la honestidad de los árbitros españoles. En algún partido ya han tenido decisiones que han influido resultados, pero es algo que pasa”, expresó el técnico.

MOURINHO QUIERE PARTIR DE CERO EN SU REGRESO AL BERNABÉU

Sobre su vuelta al banquillo local del Santiago Bernabéu, el luso dijo que no quiere que le reciban de un modo particular, sino que lo haga con pasión al equipo.

“La temporada pasada no terminó bien y en algún momento podría parecer que ese amor vivía una fase complicada. Quiero que partamos de cero, aunque la gente ya haya tenido 'feeling' del modo en cómo la gente está trabajando y el compromiso. La voluntad es hacer las cosas bien. Quiero que el equipo sienta algo diferente de lo que ha sentido la temporada pasada, principalmente en el tramo final”, añadió.