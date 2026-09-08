VIDEO: Lomito invade cancha en pleno partido de Liga BBVA Femenil

Durante el partido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026 en la Liga BBVA Femenil, un lomito invadió la cancha cuando el balón estaba detenido; jugadoras de Atlante y FC Juárez fueron testigos del momento, en donde la árbitra Montserrat Pérez terminó acariciándolo en busca de reanudar cuanto antes el duelo.

Durante el minuto 51 del partido celebrado en el CAR Atlante, un lomito hizo su aparición, acaparando la atención de propios y extraños durante un partido que sufrió una reprogramación debido a las malas condiciones del clima en CDMX en la tarde del pasado lunes 7 de septiembre.

Árbitros, jugadoras, y hasta recoge balones se dieron a la tarea de perseguir al invasor para llevarlo fuera del terreno de juego, sin embargo, no lo lograron y tuvieron que esperar a que él se marchara por su propia cuenta, protagonizando uno de los momentos que quedarán marcados en la historia de la Liga BBVA Femenil.

Finalmente, con gol de Miah Zuazua, FC Juárez relincharon en la capital del país, derrotando al Atlante (0-1) y apoderándose de 3 puntos que mete a las fronterizas a puestos de Liguilla, ocupando el cuarto sitio del Grupo A por debajo de Tigres, Rayadas y Toluca.

Por su parte, en este mismo sector, Atlante es penúltimo y complica sus aspiraciones por un boleto a la Fiesta Grande, sumando 3 unidades luego de 6 partidos y poniendo la mira en Atlas, rival al que enfrentarán en la cancha del Estadio Jalisco el próximo viernes 11 de septiembre.

Co paso perfecto en el Grupo B, América marcha líder con 18 puntos –paso perfecto- mismo en el que es seguido por Chivas (12), Atlético San Luis (12) y Pumas (9), conjunto al que logró derrotar en este inicio de la Jornada 6 con un gol agónico por parte de Geyse en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

BFG