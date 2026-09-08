Champions Leagues: Resultados del martes 8 de septiembre de 2026

La Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League 2026-2027 inició este martes, con el debut de dos mexicanos en el torneo: Santiago Gimenez con el Porto y Álvaro Fidalgo con el Betis. Por su parte, el Real Madrid tuvo una sufrida victoria con el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu.

PORTO 0 – 2 MANCHESTER CITY

El Manchester City doblegó 0-2 al Porto, en lo que significó el debut del mexicano Santiago Gimenez, al entrar de cambio al minuto 73.

El mexicano Santiago Gimenez debutó con el Porto en la Champions League 2026-2027 Reuters

El portero Diogo Costa se estaba erigiendo como el héroe del Porto al mantener su puerta en blanco en el primer tiempo, pero en el segundo lapso todo cambió. Erling Haaland marcó doblete. El primer tanto del noruego se dio con un remate de cabeza a la salida de un centro del argentino Enzo Fernández al 47’ y el segundo, con un remate con el interior del pie derecho dentro del área al 90+1’.

LILLE 2 – 3 REAL BETIS

Álvaro Fidalgo jugó su primer partido de Champions League. El mexicano ingresó de cambio al minuto 60 en lo que fue un regreso soñado del Betis, que se llevó la victoria por 2-3 ante el Lille en el estadio Pierre-Mauroy.

El futbolista mexicano, Álvaro Fidalgo, debutó en la Champions League 2026-2027 Reuters

Por el cuadro francés marcó su delantero japonés Ayase Ueda al 12’, que fue su primera titularidad en lugar de Olivier Giroud. El brasileño Alexandro marcó al 36’.

Por el Betis, Marc Bartra se apuntó un doblete, 33’ y 49’, mientras que Troy Parrott sentenció el partido al 53’.

Ethan Mbappé, el hermano pequeño de Kylian, dejó a los locales con diez tras ver la tarjeta roja directa por un codazo en la cara a un rival (56').

REAL MADRID 2- 1 INTER DE MILÁN

El Real Madrid “pidió la hora”, pero pudo vencer 2-1 al Inter de Milán en partido que se celebró en el Estadio Santiago Bernabéu.

El cuadro italiano cometió dos errores que fueron aprovechados por los dirigidos por José Mourinho. Yann Aurel Bisseck falló en una zona prohibida y Kylian Mbappé abrió el marcador. Después, fue el portero Josep Martínez fue el que tuvo un grave error y Fede Valverde hizo el 2-0.

El Real Madrid se impuso 2-1 al Inter de Milán en la Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League 2026-2027 AFP

Thibaut Courtois tuvo sus ya habituales apariciones importantes, pero no pudo evitar el 2-1 de Carlos Augusto que generó tensión en los minutos finales.

BORUSSIA DORTMUND 3 – 2 VILLARREAL

El Villarreal tuvo una visita complicada y acabó sucumbiendo 3-2 ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. El “Submarino Amarillo” sigue sin ganar con el nuevo proyecto que comanda Íñigo Pérez.

El cuadro español continúa sin ganar en la máxima competición continental, desde su participación en este nuevo formato de Liguilla.

El Borussia Dortmund se impuso 3-2 al Villarreal en la Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League 2026-2027 AFP

BRUJAS 2 – 3 ASTON VILLA

El Aston Villa tuvo una trabada victoria. Los dirigidos por Unai Emery salieron decididos al ataque y a los 11 minutos se pusieron al frente en el marcador, con un disparo ajustado de John McGinn.

Brujas reaccionó a los ocho minutos con un gol de Vetlsen, pero de inmediato Emi Buendía le devolvió la ventaja al Aston Villa. Antes del descanso, Nicolas Jackson marcó el 1-3.

Para el segundo tiempo, Wan-Bissaka puso el 2-3 a través de penal y el Aston Villa resistió para quedarse con los tres puntos.

El Aston Villa se impuso 2-3 al Brujas en calidad de visitante en la Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League 2026-2027 AFP

AEK ATHENAS 1 – 0 LASK

El AEK de Atenas regresó a la Champions League ocho años después, con un triunfo trabajado ante el LASK, gracias a un gol de falta de Razman Marin en el primer tiempo.

El conjunto griego dominó con claridad y pudo ampliar la ventaja en varias ocasiones, pero perdonó hasta en cuatro oportunidades claras.

A su vez, el LASK también tuvo un chance muy claro, pero Kalajdžić falló a la hora decisiva.