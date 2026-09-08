Hormiga González tras su doblete: "No soy Messi, pero mi trabajo es hacer goles"

Armando González está teniendo un soberbio rendimiento desde su llegada a Grecia. El delantero mexicano se ha adaptado a la exigencia del Olympiacos y del futbol europeo, mostrando la misma determinación y olfato goleador que lo destacó en Chivas.

En su primer partido como local en el Estadio Georgios Karaiskakis, la ‘Hormiga’ firmó un doblete y una asistencia en la victoria por 3-2 ante el Volos en la Copa de Grecia.

Con esa actuación ya suma 5 participaciones (G/A) en apenas cuatro partidos oficiales con la camiseta rojiblanca, consolidándose como una de las revelaciones del arranque de temporada en el club griego.

Armando "La Hormiga" González está en plan goleador en la Copa de Grecia Foto tomada de @olympiacosfc

La Hormiga González, feliz y comprometido con el Olympiacos

Tras el encuentro, y en declaraciones para Azteca Deportes, la Hormiga González se mostró feliz por su momento actual y sobre todo por sus goles.

“Muy feliz, gracias a Dios por estos dos goles que me dio. Me quede cerca del tercero, pero sé que pronto me va a tres. Lo importante es que el equipo ganara, seguir mejorando y partido a partido vamos haciendo eso”, afirmó.

Sobre su adaptación a Grecia, el canterano del Guadalajara destacó que el proceso ha sido más rápido de lo esperado.

Todo ha pasado muy rápido. Hace unas semanas estaba jugando Leagues Cup y hoy estoy acá, pero eso es lo bonito del futbol, que rápido te da revanchas”, refirió.

Después de su doblete, con el Olympiacos ganando, el DT decidió sustituir a la Hormiga y de inmediato vinieron aplausos y ovaciones para el mexicano, un sentimiento inexplicable para González.

“Muy feliz y contento por el cariño que me han brindado. Yo solamente trato de representar a este club muy dignamente como lo buscaba en Chivas”, señaló.

La Hormiga González le dio mucho crédito a sus compañeros por sus dos goles, enfatizando que no tiene las habilidades de Messi, pues solamente se encarga de rematar.

Al final los goles que meto son por el equipo. No soy Messi para quitarme a todos, a mí me ponen centros, mi trabajo es meterla y hoy gracias a Dios se dio y ganamos”, sentenció.

¿Cuál es el siguiente partido de la Hormiga con el Olympiacos?

Muy pronto volverá a tener actividad la Hormiga González con el Olympiacos, cuando reciban al OFI el sábado 12 de septiembre (10:00 hrs tiempo de México) como parte de la cuarta jornada de la Super Liga de Grecia.